شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الذى يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت فى 2020؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء فى دقيقة واحدة، ولعل عام 2020 قد شهد الكثير من الأحداث التى جعلت هذا العالم يتغير بشكل جذري، فنظرا لأن COVID-19 أثر على حياتنا بطريقة غير متوقعة أبدًا، فقد انتقلت العديد من جوانب الحياة إلى الإنترنت، وفيما يلى أبرز ما يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت فى 2020. - نتفليكس: يتم بث ما يصل إلى 404,444 ساعة من الفيديوهات من قبل المستخدمين كل دقيقة. - تيك توك: يتم تحميل التطبيق حوالى 2704 مرة كل دقيقة. - أمازون: يتم شحن حوالى 6659 شحنة كل دقيقة. - zoom: يتم دخول 208,333 مشارك فى محادثات الفيديو. - تويتر: يكتسب حوالى 319 مستخدم جديد كل دقيقة. Advertisements - يوتيوب: يتم رفع حوالى 500 ساعة من الفيديوهات من قبل المستخدمين. - انستجرام: يتم نشر 347222 ستورى - واتس آب: يتم إرسال ما يصل إلى 41.7 مليون رسالة. - سبوتيفاى: يتم إضافة 28 مقطعا صوتيا.

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