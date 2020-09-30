شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه Apple Card وكيف تعمل؟ اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أبل العام الماضى عن بطاقتها الائتمانية Apple Card، والتى تعد أول بطاقة ائتمان تقدمها أبل وتصدرها Goldman Sachs، فهى مصممة للعمل مع تطبيق Wallet الخاص بـهواتف أيفون و خدمة Apple Pay للدفع.

ما هى Apple Card؟

صممت Apple Card لتلك الأوقات التى لا يمكنك فيها الدفع رقميًا، إذ يمكنك أيضًا الحصول على بطاقة فعلية - مع كتابة اسمك بالليزر على سطحها المصنوع من التيتانيوم، لتتمكن من حملها واستخدامها بسهولة.

على عكس معظم بطاقات الائتمان، لا يوجد رقم بطاقة أو رمز CCV على بطاقة Apple Card، وإذا كنت بحاجة إلى هذه المعلومات، فسيتم تخزينها فى تطبيق Wallet الخاص بك، بعبارة أخرى، من الصعب استخدام هذه البطاقة بدون هاتف أيفون.

الميزات الفريدة لبطاقة Apple Card

من نواح كثيرة، تعد Apple Card بطاقة ائتمان مباشرة، ولكنها تحتوى على بعض الميزات الفريدة، إذ تم تصميم البطاقة بشكل أساسى لاستخدامها مع تطبيق Wallet الخاص بجهاز iPhone ، ويمكنك الدفع مقابل المنتجات باستخدامها باستخدام Apple Pay من خلال iPhone أو Apple Watch

ستحصل على أفضل المكافآت إذا استخدمت Apple Card معApple Pay ، والتى تشمل استرجاع ما يصل إلى 3٪ عند الشراء مع التجار المشاركين و 3% استرداد على جميع المشتريات التى تتم مباشرة مع أبل مثل متاجر Apple أو باستخدام App Store ، بالإضافة إلى 2% استرداد على جميع مشتريات Apple Pay الأخرى، وإذا كنت تستخدم بطاقة التيتانيوم الفعلية بدلاً من Apple Pay ، فستسترد 1٪.

بدلاً من الانتظار لمدة 30 يومًا حتى يتم تطبيق مكافآتك على حسابك، يتم تطبيق جميع المكافآت يوميًا على حسابApple Cash ، ويمكنك استخدام Apple Cash لإجراء عمليات شراء أو دفع رصيد Apple Card الخاص بك.

كما لا توجد رسوم سنوية عل Apple Card ، ولا توجد رسوم تأخير، وتقول أبل على موقع Apple Card الإلكتروني، إن البطاقة "لا توجد رسوم عليها، ولا حتى رسوم مخفية" ، وهذا يشمل جميع الرسوم المعتادة التى تفرضها بطاقات الائتمان التقليدية، مثل رسوم السلفة النقدية ورسوم الشراء الدولية.

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نظرًا لأن بطاقة Apple Card متكاملة تمامًا مع Apple Pay ، فإنك تحصل على الكثير من المعلومات حول كل عملية شراء - يمكنك حتى الضغط على عملية شراء فى سجل المعاملات لمعرفة مكان الشراء على الخريطة.

وعندما يحين وقت دفع ، تتيح لك الواجهة الذكية "الاتصال" معرفة المبلغ الذى تريد دفعه من الرصيد، مما يتيح لك معرفة مقدار الفائدة والمبلغ الأساسى الذى تدفعه بالضبط.

كيفية الحصول على Apple Card؟

لا يوجد تطبيق عبر الإنترنت للحصول على بطاقة Apple Card و للتقديم كل ما عليك هو فتح تطبيق Wallet على جهاز iPhone الخاص بك، ثم اضغط على زر "+" فى الزاوية اليمنى العليا، واختر "آبل كارد" وأكمل النموذج.

تستغرق عملية التأهيل بضع دقائق فقط، ويمكنك البدء فى استخدام البطاقة بحد ائتمانى معتمد على الفور.

كيفية الدفع ببطاقة Apple الخاصة بك؟

هناك ثلاث طرق يمكنك من خلالها استخدام بطاقة Apple الخاصة بك، وهى استخدام تطبيق Wallet و Apple Pay ، عن طريق تمرير البطاقة الفعلية عندما لا يكون Apple Pay خيارًا، ومن خلال إعطاء التاجر رقم بطاقتك الائتمانية.

بمجرد إكمال عملية التقديم، تُضاف بطاقة Apple Card تلقائيًا إلى تطبيق Wallet الخاص بك، ويمكنك إجراء عمليات شراء باستخدام Apple Pay كما تفعل مع أى بطاقة ائتمان أخرى قمت بإضافتها إلى iPhone الخاص بك.

بمجرد وصول بطاقتك الفعلية، يمكنك أيضًا تمرير البطاقة فى نقطة البيع الطرفية، على الرغم من ذلك - إذا كانت عمليات الشراء بدون تلامس خيارًا، فيجب عليك استخدام Apple Pay مع iPhone أو Apple Watch بدلاً من ذلك.

وإذا كنت بحاجة إلى رقم بطاقتك ورمز CCV لإجراء عملية شرا ، مثل إذا كنت تشترى شيئًا عبر الهات ، فيمكن لبطاقة Apple الخاصة بك إنشاء رقم بطاقة ائتمان افتراضى آمن لعمليات الشراء بخلاف Apple Pay .