شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح iPhone 12 المقبل بدون سماعات لخفض التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعمل شركة "أبل" على خفض التكاليف خلال تجميع الهواتف الذكية، وذلك من خلال سحب الشاحن من الإكسسوارات المرفقة بالهاتف، ففى الإصدار التجريبى من iOS 14.2، فى قسم المعلومات القانونية، أزالت الشركة الأجهزة السلكية المجمعة مع أجهزة" أيفون"، وهذا يشير إلى أن iPhone 12 الجديد وجميع الموديلات الأخرى من لحظة الإعلان عن المنتجات الجديدة سيتم بيعها بدون سماعات فى الصندوق.

وأوضحت الشركة فى عرضها لشهر سبتمبر الجارى رفض وحدة تزويد الطاقة فى مجموعة الساعات الذكية إضافة الشاحن، وذلك راجع للمخاوف البيئية، حيث وفقا لفكرتهم، يجب أن يكون لدى كل شخص فى المنزل بالفعل عدة أجهزة شحن من معدات أخرى، لذلك فى عام 2020، لا فائدة من إضافة شحنة أخرى.

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فى غضون ذلك، تزايدت شكاوى عدد واسع من أصحاب هواتف "آيفون"، خلال الأيام الماضية، من نفاد شحن بطارية هواتفهم بشكل أسرع من المعتاد بعد تثبيت نظام iOS 14 الجديد الذى طرحته أبل فى وقت سابق من هذا الشهر.

وتعود أسباب تلك المشكلة، التى تعد إحدى المشاكل الفنية المصاحبة لكل تحديث من "أبل" إلى قيام هاتف"آيفون" بتنفيذ الكثير من المهام فى الخلفية لبعض الوقت بعد

تثبيت نظام تشغيل جديد، مثل إعادة فهرسة الملفات الخاصة بالنظام والملفات المخزنة فى الجهاز، وهى عملية قد تستمر لبضع ساعات أو عدة أيام بحسب طراز الهاتف المستخدم.