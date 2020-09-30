تكنولوجيا: شاومي تطلق ساعة Mi Watch للسوق الأوروبي مع شاحن بقدرة 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق ساعة شاومي الذكية Mi Watch للسوق الأوروبي بنظام تشغيل مخصص يختلف عن نظام Wear OS لدعم إستمرار البطارية لعمر أطول، كما تتوفر قريباً بسعر 100 يورو.

تتميز ساعة شاومي الذكية Mi Watch بتصميم دائري لقرص الساعة، مع شاشة AMOLED بحجم 1.39 إنش، ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، كما تتميز الساعة الذكية بسطوع 450 nit، وتأتي بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 3.

كما تقدم شاومي Mi Watch بميزة تتبع نشاط المستخدم في عدد 117 نمط رياضي، وتأتي بمستقبل GPS مدمج لذا لن تحتاج للإتصال بالهاتف عند ممارسة الركض في الأماكن المفتوحة، كما تدعم الساعة الذكية مقاومة الماء بمعايير 5 ATM.

أيضاً تدعم ساعة Mi Watch الذكية رصد معدل ضربات القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم عبر مستشعر SpO2، كما تدعم إستشعار الضغط الجوي المحيط، ويأتي النموذج الخاص بالأسواق العالمية بتقنية NFC، وميزة التحكم بالأوامر الصوتية.

Advertisements

كما تضم ساعة شاومي الذكية بطارية بقدرة 420 mAh، والتي تدعم عمر شحن يصل إلى 16 يوم، كما يمكن شحن الساعة الذكية بشكل كامل خلال ساعتين فقط، كما تتميز الساعة الذكية بوزن خفيف 32 جرام، ومن المقرر أن تتوفر الساعة الذكية قريباً بسعر 100 يورو.

أيضاً تقدم شاومي ساعة Mi Watch الذكية بعدد 6 من الإختيارات في ألوان سوارة المعصم الذي يدعم التغيير بتجربة سلسة.

أيضاً كشفت شاومي عن شاحن جديد بتقنية GaN وقدرة 65W، حيث يدعم Mi 65W تقنية الشحن السريع، ويمكن أن يدعم شحن الهواتف الذكية، أو أجهزة الحاسب، أو جهاز ألعاب Switch، ويضم الشاحن مقبس USB-C ويدعم USB Power Delivery، على أن يتوفر بسعر 30 يورو.

المصدر

اعلان





