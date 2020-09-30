تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Mi 10T Lite برقاقة Snapdragon 750G ومعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب عن هاتف Mi 10T Lite وهو أول الهواتف الذكية المميزة بمعالج Snapdragon 750G، كما يدعم معدل تحديث 120Hz بسعر يبدأ من 280 يورو.

يتميز هاتف Mi 10T Lite بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم التكيف مع أقل معدل تحديث 30Hz، أيضاً تدعم الشاشة معايير HDR10، ودقة 1080 بيكسل بلس، وبأبعاد 20:9، ويدعم الهاتف تغطية لونية بنسبة 84% من ألوان NTSC، كما يدعم سطوع 450 nit.

أيضاً يضم هاتف Mi 10T Lite اثنان من المكبرات الصوتية، ويدعم معايير Hi-Res، كما يأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، وبحجم مستشعر 1/1.7، ودعم تقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل بحجم أكبر 1.6µm، أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 120 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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ويضم هاتف Mi 10T Lite كاميرة سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل في ثقب الشاشة، كما يدعم الهاتف طبقة حماية من زجاج Gorilla Glass 5 للشاشة، وأيضاً في الجهة الخلفية من الهاتف، ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

كما يأتي هاتف Mi 10T Lite برقاقة معالج Snapdragon 750G التي تتميز بدقة تصنيع 8 نانومتر، وتدعم الإتصال بشبكات 5G عبر مودم X52 مدمجة، على أن تدعم الرقاقة الإتصال بشبكات sub-6.

ويضم هاتف Mi 10T Lite بطارية بقدرة 4820 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، أيضاً تقدم شاومي الهاتف باثنان من النماذج، حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 280 يورو، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 330 يورو.

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