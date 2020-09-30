Vivo تكشف عن المواصفات الكاملة للهاتف Vivo V20 بعد إنطلاق عملية الإطلاق على الصعيد العالمي

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Vivo عن سلسلة هواتف Vivo V20 Series في الأسبوع الماضي في تايلاند، واليوم قررت الشركة الصينية عرض هذه الهواتف الذكية للبيع في جنوب شرق آسيا وأصبحت أولى الهواتف الذكية في العالم التي يتم شحنها بشكل مسبق مع نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل.

التشكيلة تضم ثلاثة هواتف ذكية حتى الآن، ويتعلق الأمر هنا بكل من Vivo V20 و Vivo V20 SE و Vivo V20 Pro. الإعلان المبدئي كشف لنا عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتفين Vivo V20 SE و Vivo V20 Pro، ولكن لم يتم الكشف عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتف Vivo V20 إلا الآن.

ووفقا لشركة Vivo، فقد ذكرت أن الهاتف Vivo V20 يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة OLED بحجم 6.44 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 720G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 33W.

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وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا الآن كذلك أن الهاتف Vivo V20 سيضم كاميرا في الأمام بدقة 44 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الأحادية اللون. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ويأتي بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأسود والأبيض والأزرق المتدرج، كما أنه يُكلف ما يُعادل 335 دولار أمريكي.