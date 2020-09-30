شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الفضاء الروسية تعلن تسرب الهواء فى المحطة الدولية .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، أن هناك تسربا للهواء بمحطة الفضاء الدولية أعلى من المستويات الطبيعية، لكنه لا يمثل أى خطر على الطاقم الروسى الأمريكى بالمحطة، ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن سيرجى كريكاليف، المدير التنفيذى لروسكوسموس، قوله إن التسرب رُصد فى قطاع واحد بوحدة الخدمة.

ويعتزم الطاقم المكون من رائد الفضاء الأمريكى كريس كاسيدى، ورائدى الفضاء الروسيين أناتولى إيفانيشين وإيفان فاجنر إيقاف التسرب فى الأيام المقبلة، وفق ما نقلت "رويترز"، وقالت روسكوسموس إنه ربما يتم تزويد المحطة بالمزيد من الهواء.

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وقد أبلغ خبير مركز إدارة الطيران فى هيوستن، قائد المحطة الفضائية الدولية عن عدم اكتشاف مكان تسرب الهواء فى القطاع الأمريكى من المحطة بحسب ناسا، وقال الخبير: "يبدو القطاع الأمريكى جيدا" وذلك ردا على سؤال كريستوفور كيسيدى قائد المحطة، فى أى وحدة من المحطة اكتشف مكان تسرب الهواء بعد يومين على عزل طاقم المحطة فى القطاع الروسي.

وقد اكتشف تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية أول مرة فى سبتمبر عام 2019، وإلى الآن لم يتم اكتشاف المكان الذى يتسرب منه الهواء، على الرغم من ازدياد معدل تسربه إلى 1.4 كلجم فى اليوم.

وتسبب تسرب الهواء على محطة الفضاء الدولية فى إجبار رواد الفضاء على قضاء بعض الوقت فى الجزء الروسى من المحطة بينما تبحث ناسا المصدر، وقضى ثلاثة رواد فضاء واحدة من عطلات نهاية الأسبوع فى القسم الروسى من محطة الفضاء الدولية بعد اكتشاف تسرب فى مكان ما دون تحديد السبب.