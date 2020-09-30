كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 17 تطبيق جميعها مصابة ببرنامج ضار يمكنه التجسس على رسائلك النصية أو سرقة أموالك
يتم حث مالكي هواتف ANDROID على حذف 17 تطبيقًا يمكنها التجسس على رسائلك النصية – أو سرقة أموالك حيث أن جميع التطبيقات مصابة ببرنامج ضار “خبيث” يسمى Joker، والذي شق طريقه إلى أكثر من 100000 جهاز.
ومما يثير القلق، أن هذه التطبيقات متاحة من متجر Google Play والذي ُنظر إليه عادةً على أنه ملاذ آمن للمستخدمين.
تم حظر التطبيقات الآن من قِبل Google، لكن ربما لا يزال Joker كامنًا على هاتفك، كما كشف خبراء الإنترنت في ZScaler.
إنه جزء شرير من البرامج الضارة التي يمكن أن تلحق أضرارًا خطيرة بخصوصيتك حيث يمكن لـ Joker سرقة رسائل SMS الخاصة بك وقوائم جهات الاتصال وحتى معلومات الجهاز، ويمكنه أيضًا تسجيلك بصمت في الخدمات المتميزة – مما قد يترك لك فاتورة كبيرة.
قال Viral Ghandi من ZScaler: “نوصي بإيلاء اهتمام وثيق لقائمة الأذونات في التطبيقات التي تثبتها على جهاز Android الخاص بك”. كما قال “احترس دائمًا من الأذونات الخطرة المتعلقة بالرسائل القصيرة وسجلات المكالمات وجهات الاتصال والمزيد.”، “تساعد أيضًا قراءة التعليقات أو المراجعات على صفحة التطبيق في تحديد التطبيقات المخترقة.”
حذر الباحثون من أنه تم تحميل 17 عينة مختلفة من برنامج Joker الضار على Google Play في سبتمبر من هذا العام، وتم تسجيل حوالي 120000 تنزيل لـ “التطبيقات الضارة”.
فيما يلي القائمة الكاملة للتطبيقات المراوغة التي يجب أن تكون حذرًا منها:
All Good PDF Scanner
Mint Leaf Message-Your Private Message
Unique Keyboard – Fancy Fonts & Free Emoticons
Tangram App Lock
Direct Messenger
Private SMS
One Sentence Translator – Multifunctional Translator
Style Photo Collage
Meticulous Scanner
Desire Translate
Talent Photo Editor – Blur focus
Care Message
Part Message
Paper Doc Scanner
Blue Scanner
Hummingbird PDF Converter – Photo to PDF
All Good PDF Scanner
تمت الآن إزالة جميع هذه التطبيقات من متجر Google Play، ولكنك ستحتاج أيضًا إلى حذفها من هاتفك الذكي، إذا كنت قد قمت بتثبيتها. تأكد من دخولك إلى تطبيق الإعدادات للقيام بذلك، وإلا فقد تقوم ببساطة بحذف اختصارات التطبيق.
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