تكنولوجيا: نظام Xbox Series X يشغل نسبة 14% من سعة SSD في الجهاز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد موقع IGN مؤخراً على أن نظام تشغيل Xbox Series X يشغل نسبة 14% من سعة SSD في الجهاز، حيث يأتي Xbox Series X OS بسعة 131 جيجا بايت من أصل 1 تيرابايت.

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق جهاز ألعابها الجديد Xbox Series X للأسواق قريباً، وفي أحدث التفاصيل التي كُشِف عنها عبر موقع IGN، تم تأكيد السعة القابلة للإستخدام في الجهاز بعد تهيئة نظام التشغيل، والتي تصل إلى 800 جيجا بايت تقريباً.

ينطلق جهاز ألعاب مايكروسوفت Xbox Series X قريباً بذاكرة SSD تصل إلى سعة 1 تيرابايت، إلا أن هذه السعة لن تكون متاحة بشكل كامل لتحميل الألعاب، حيث يشغل نظام تشغيل الجهاز بعد التهئية نسبة 14% من هذه السعة، والتي تدعم أيضاً ميزة الإستئناف السريع للألعاب.

Advertisements

أيضاً تصل المساحة المتاحة بعد تهيئة نظام التشغيل على جهاز Xbox Series X إلى 931 جيجا بايت تقريباً، حيث يشغل نظام التشغيل 131 جيجا بايت، مع تقنية Velocity Architecture التي تدعم إعداد ذاكرة التخزين المؤقت للذاكرة العشوائية وهي من المميزات الهامة في جهاز الألعاب الجديد.

من جانب أخر تدعم مايكروسوفت أجهزة Series X وSeries S القادمة بميزة توسعة السعة عبر بطاقة SSD التي تأتي بسعة 921 جيجا بايت، حيث تشغل بعض المميزات 10% فقط من الذاكرة، إلا أنها تأتي بتكلفة مرتفعة تصل إلى 219 دولار.

يذكر أن مايكروسوفت قدمت SSD مخصصة في جهاز Xbox Series X لدعم إستئناف سريع لألعاب متعددة، كما يدعم التبديل السريع بين الألعاب التي تم حفظها، لذا تعد PCIe 4.0 SSD بسعة 2.4 جيجا بايت / ثانية الركيزة الرئيسية في جهاز Xbox Series X، التي تدعم تحميل أسرع للألعاب، ومعدل تحديث 120 إطار لكل ثانية، مع دعم تشغيل ألعاب بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية.

المصدر

اعلان





