تكنولوجيا: هواوي تعتمد بنك طاقة ULTRA-FLASH بقدرة 66W إستعداداً للإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت كلاً من هواوي وHONOR بنك طاقة جديد ULTRA-FLASH بقدرة 66W في وكالة 3C الصينية إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً.

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت عبر صفحة DigitalChatStation على Weibo عن بنك طاقة جديد أعتمد بالفعل من وكالة 3C الصينية، والذي يأتي بقدرة 66W وبآداء فائق السرعة.

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كما أكدت تسريبات DigitalChatStation على أن بنك الطاقة الجديد أعتمد لكلاً من هواوي وHONOR، حيث يتميز بمعايير 11V 6A، وقدرة 66W، وبطارية 12000 mAh.

أيضاً يدعم بنك الطاقة تقنية الشحن السريع لهواتف هواوي الجديدة التي تأتي بقدرة 22.5W، و 40W وأيضاً 66W، حيث تدعم الأخيرة أعلى إصدار في سلسلة Mate40 وفقاً لما كُشِف عنه في تحديث EMUI 11.

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