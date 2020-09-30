طرازات Pro من هواتف iPhone 12 ستأتي مع ذاكرة تخزينية مبدئية أعلى

فاطمة أيت طالب - دبي - في هذه الأيام، تأتي مع معظم الهواتف الذكية مع 128GB من الذاكرة التخزينية على الأقل. لسبب ما، تم تزويد تشكيلة iPhone 11 Series التي تم إطلاقها من قبل شركة آبل في العام 2019 مع 64GB من الذاكرة التخزينية الأساسية، وهو ما يُفترض أن يكون وسيلة من شركة آبل لجعل الهاتف أكثر تكلفة، أو إجبار العملاء على إختيار نسخة 256GB الأكثر تكلفة.

إذا لم تكن سعيدًا بهذه الإستراتيجية، فقد تكون محظوظًا لأنه وفقًا لتغريدة كتبها

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th



The shipment includes:



iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Event on October 13, as I mentioned before. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

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فهو يقول أن طرازات Pro من هواتف iPhone 12 القادمة هذا العام ستأتي على الأقل مع 128GB من الذاكرة التخزينية. يتضمن ذلك كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن شركة آبل ستظل تستخدم 64GB من الذاكرة التخزينية بإعتبارها الذاكرة التخزينية المبدئية في الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12.

يُقال أن شركة آبل تعتزم إطلاق أربع طرازات من iPhone 12 هذا العام بحيث ستقوم بإطلاق iPhone 12 Mini مع شاشة بحجم 5.4 إنش، والهاتف iPhone 12 مع شاشة بحجم 6.1 إنش، فضلا عن الهاتف iPhone 12 Pro مع شاشة بحجم 6.1 إنش، والهاتف iPhone 12 Pro Max مع شاشة بحجم 6.7 إنش. في حين سيصل الهاتفين iPhone 12 Mini و iPhone 12 مع 256GB من الذاكرة التخزينية كحد أقصى، فمن غير الواضح حتى الآن ما هي الذاكرة التخزينية الأقصى في الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max.

في الوقت الراهن، جاء الهاتفين iPhone 11 Pro و iPhone 11 Pro Max مع 512GB من الذاكرة التخزينية كحد أقصى، ولكن من غير الواضح ما إذا كان بإمكان آبل رفع ذلك إلى 1 تيرابايت، أو ما إذا كانت خيارات الذاكرة ستشمل 128GB و 256GB و 512GB. يرجى التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، ولكن نأمل أن نحصل على المزيد من التفاصيل الرسمية في الأسابيع المقبلة.