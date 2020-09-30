شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أندرويد 12 سيسهل على المستخدمين تثبيت التطبيقات من المتاجر الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن يصل نظام التشغيل أندرويد 12 من جوجل بوقت ما من العام المقبل، حيث تقول الشركة إنها ستسهل على مستخدمى أندرويد تثبيت برامج جديدة من خلال متاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية على أجهزتهم، وقالت جوجل إنها تجرى التغيير استجابة لتعليقات المطورين، ووعدت بنشر المزيد من التفاصيل فى المستقبل.

وكجزء من نفس المنشور، أوضحت جوجل أيضًا موقفها من عمليات الشراء داخل التطبيق، حيث تقول الشركة إنها ستطلب من جميع المطورين الذين يقدمون سلعًا رقمية من خلال تطبيقاتهم معالجة المدفوعات من خلال نظام الفوترة فى متجر بلاي، وأمام المطورين حتى 30 سبتمبر 2021 لجعل تطبيقاتهم متوافقة مع سياسة الدفع المحدثة للشركة.

وتشير جوجل إلى أن السياسة ستؤثر فقط على ثلاثة بالمئة على الأكثر من المطورين الذين لديهم تطبيقات على متجر بلاي، ومن هذه الثلاثة فى المئة، تقول إن ما يقرب من 97 فى المئة يستخدمون بالفعل نظام جوجل بلاى للسماح للأشخاص بالدفع مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق.

Advertisements

لكن تشكل شركات مثل Netflix و Spotify أقل من واحد فى المئة من مطورى Play Store، وإنهم يتجاوزون هذا المطلب حاليًا من خلال مطالبة عملائهم بالدفع مقابل الاشتراكات مباشرةً، وسيؤدى تغيير السياسة بشكل فعال إلى إجبار هذه الشركات على دفع رسوم جوجل البالغة 30 بالمئة على عمليات الشراء داخل التطبيق.

ويكاد يكون من المؤكد أن هذا التوضيح للسياسة يأتى ردًا على إزالة Fortnite مؤخرًا من متجر بلاي، ففى أغسطس، أضافت Epic Games نظام فوترة بديل إلى إصدارات iOS و أندرويد من اللعبة مما سمح للاعبين بتجاوز App Store و جوجل بلاى عند الدفع مقابل عملة V-Bucks داخل اللعبة فى Fortnite.

و فى الواقع، تذكر جوجل صراحة Fortnite عند الحديث عن انفتاح متجر بلاى، قائلة: "حتى لو لم يتفق المطور وجوجل على شروط العمل، لا يزال بإمكان المطور التوزيع على نظام أندرويد الأساسي."