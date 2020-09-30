شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا و SpaceX يخططان لإرسال 4 رواد إلى الفضاء فى الهالوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ناسا و SpaceX عن خطط لإطلاق أربعة رواد إلى الفضاء فى عيد الهالوين، إذ يعد رواد الفضاء جزءًا من مهمة SpaceX Crew-1، وسيحلقون فى السماء فى الساعة 06:40 بتوقيت جرينتش فى 31 أكتوبر، وسيتم إرسال رواد الفضاء مايكل هوبكنز وفيكتور جلوفر وشانون ووكر من وكالة ناسا وسويتشى نوجوتشى من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إلى الفضاء على مركبة الفضاء SpaceX Crew Dragon على متن صاروخ فالكون 9 من مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا، لاستكمال رحلة 248 ميلاً إلى محطة الفضاء الدولية، حيث يرسون، وينضمون إلى رائدة ناسا كيت روبينز وكلا من سيرجى ريجيكوف وسيرجى كود سفيرتشكوف من وكالة الفضاء الروسية.

قالت ناسا: "بعد الإطلاق، من المقرر أن يصل رواد فضاء الطاقم 1 إلى المحطة الفضائية فى مهمة علمية مدتها ستة أشهر على متن المختبر المداري."

أوضحت ناسا: "ستكون عملية الإطلاق هى المرة الأولى التى يطير فيها طاقم دولى على متن صاروخ ومركبة فضائية أمريكية معتمدة من وكالة ناسا ومملوكة تجاريًا ومُشغَّلة من الأراضى الأمريكية."

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يأتى الإطلاق بعد وقت قصير من دخول ناسا وسبيس إكس التاريخ، بعد إطلاق البشر إلى الفضاء من الأراضى الأمريكية لأول مرة منذ عام 2011، ففى شهر مايو، إذ تم إطلاق رائدى الفضاء روبرت بهنكن ودوجلاس هيرلى إلى محطة الفضاء الدولية على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9.

بينما يتم إطلاق رواد الفضاء بانتظام من الأرض إلى محطة الفضاء الدولية، فإن عمليات الإطلاق هذه لا تتم عادةً فى الولايات المتحدة.