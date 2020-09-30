شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك إجراء مكالمة فيديو مع 49 شخصا عبر Google Meet؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت مكالمات الفيديو الآن جزءًا لا يتجزأ من حياتنا للبقاء على اتصال مع أفراد العائلة والأصدقاء والعمل، ونظرًا لأن المزيد من الأشخاص يجدون أنه من المريح التفاعل عبر الإنترنت، فقد أصبح من الشائع جدًا أن تتفاعل مجموعة كبيرة من الأشخاص فى مكالمة، وتكون هذه المكالمات أكثر جاذبية عندما يمكنك رؤية كل من يحضرها تقريبًا.

وأطلقت Google مؤخرًا الدعم لإجراء مكالمات فيديو لما يصل إلى 49 شخصًا فى نفس الوقت على Google Meet ، وهى أداة مؤتمرات الفيديو الخاصة بها، ومع ذلك، يتم تعطيل هذا الدعم افتراضيًا وسيتعين عليك تمكينه يدويًا، لذا إذا كنت تتساءل عن كيفية القيام بذلك ، فإليك الخطوات:

افتح Google Meet من خلال apps.google.com/meet/

من خلال اضغط على "الانضمام إلى اجتماع" أو "بدء اجتماع" وفقًا لمتطلباتك.

ومن داخل غرفة الاجتماعات، ابحث عن الثلاث نقاط الأفقية فى الركن الأيمن السفلى من الشاشة واضغط عليها.

اضغط فوق "تغيير التخطيط " من بين الخيارات الأربعة التى تراها، اختر Tiled layout .

من بين الخيارات الأربعة التى تراها، اختر . من الأسفل، اسحب شريط التمرير إلى أقصى اليمين لتعيين عدد المربعات إلى 49 لتتمكن من رؤية 49 شخصًا على شاشتك فى نفس الوقت.

يجب الملاحظة أن هذه الميزة متاحة فقط عبر تطبيق Meet على الويب، وبشكل افتراضى الحد الأقصى لعدد المربعات التى ستراها فى التخطيطات التلقائية هو 9 ، أو 16 فقط.