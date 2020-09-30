شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة تصل لـ Google Meet على أندرويد وiOS.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت شركة جوجل العملاقة للتكنولوجيا فى طرح ميزة "إلغاء الضوضاء" فى تطبيق Google Meet على كل من أندرويد وiOS، ومع ذلك، لن يتمكن الجميع من استخدام هذه الميزة نظرًا لأن الشركة أطلقت الميزة لعملاء G Suite Enterprise وG Suite Enterprise للتعليم فقط، حيث تعد هذه هى نفس الميزة التى طرحتها الشركة فى يونيو لإصدار الويب.

وفى منشور على المدونة الرسمية، ذكرت الشركة أن Google Meet الآن سيكون قادرًا على تصفية ضوضاء الخلفية بذكاء على أندرويد وiOS، وهذا يعنى أن تطبيق Meet سيزيل تلقائيًا ما يشتت الانتباه من الإدخال الصوتى لجهازك المحمول مع استمرار السماح بصوتك بالمرور.

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وتكشف جوجل أيضًا أنه لا يوجد تحكم إدارى فى الميزة ويتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا على الهاتف المحمول، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين تشغيله أثناء الاتصال بالانتقال إلى إعدادات الاتصال، وقد أعلنت جوجل مؤخرًا أن مستخدمى Google Meet لن يتمكنوا من استخدام تطبيق مؤتمرات الفيديو لفترة غير محدودة اعتبارًا من 30 سبتمبر، حيث سيقتصر الإصدار المجانى من Meet على الاجتماعات التى لا تزيد مدتها عن 60 دقيقة.

وفى أبريل، قال عملاق التكنولوجيا إن الاجتماعات تقتصر على 60 دقيقة للمنتج المجانى، على الرغم من أنه لن يفرض هذا الحد الزمنى إلا بعد 30 سبتمبر، حيث يعمل المزيد من الأشخاص من المنزل أثناء الوباء، وحتى 30 سبتمبر، تم السماح لأى شخص لديه حساب جوجل بإنشاء اجتماعات مجانية مع ما يصل إلى 100 شخص بدون حد زمني.

واعتبارًا من 30 سبتمبر، الوصول إلى الميزات المتقدمة لعملاء G Suite وG Suite للتعليم، بما فى ذلك السماح باجتماعات لما يصل إلى 250 مشاركًا، والبث المباشر لما يصل إلى 100000 شخص فى نطاق واحد، والقدرة على حفظ تسجيلات الاجتماعات على Google Drive كما لن يكون هناك.