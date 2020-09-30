هذه الطريقة تتيح لك تشغيل Google Stadia على iPhone الخاص بك

فاطمة أيت طالب - دبي - لم تسمح شركة آبل بوصول خدمات بث الألعاب السحابية إلى منصات التشغيل الخاصة بها سوى في الآونة الأخيرة، على الرغم من أنه لا تزال هناك مشكلة شائكة حاليًا. نتخيل أننا في النهاية سنبدأ في رؤية وصول المزيد من الخدمات لأجهزة iPhone و iPad، ولكن في حالة عدم قدرتك على الإنتظار أو إذا لم تكن متأكدًا، يبدو أن هناك حلاً بديلاً لأجهزة iPhone.

هذا وفقًا لمنشور على الشبكة الإجتماعية Reddit بواسطة u/zmknox الذي نشر مجموعة من التعليمات والإرشادات حول كيفية تشغيل خدمة Google Stadia على هواتف iPhone. يتضمن ذلك في الأساس تحميل متصفح من الطرف الثالث، وإجراء بعض التغييرات في الإعدادات، وسيتمكن المستخدمون بعد ذلك من تشغيل ألعاب Google Stadia من خلال المتصفح على هواتف iPhone الخاصة بهم.

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تجدر الإشارة إلى أنه بقدر ما يتعلق الأمر بالتوافق مع أيادي التحكم، فإن جميع أيادي التحكم التي يمكنك إستخدامها مع iPhone هي متوافقة إلى حد كبير، خاصة تلك التي تم تصنيفها على أنها ملحقات MFi. يتضمن ذلك أيادي تحكم مثل وحدات التحكم الخاصة بكل من Xbox و Playstation 4، وكلتاهما متوافقة أيضًا مع iPhone.

إذا كنت تأمل في استخدام وحدة التحكم Google Stadia Controller، فلن يحالفك الحظ لأن شركة جوجل لديها على ما يبدو نوعًا من التعليمات البرمجية أو الإعدادات التي تمنع استخدامها على أجهزة iOS. يجب أن توفر شركة جوجل رسميًا إمكانية تشغيل ألعاب Google Stadia على أجهزة iOS، ولكن من الصعب تحديد متى. في الوقت الحالي، سيتعين عليك إستخدام هذا الحل. يمكنك التوجه إلى Reddit للحصول على التعليمات الكاملة.