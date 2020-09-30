Lenovo تبدأ رسميًا بتلقي الطلبات المسبقة على الحاسوب القابل للطي Lenovo Thinkpad X1 Fold

فاطمة أيت طالب - دبي - رأينا مجموعة من الهواتف الذكية القابلة للطي التي يمكن أن تتحول إلى أجهزة لوحية، ولكن لم يتم تبني هذه الأجهزة على نطاق واسع حتى الآن، ولكن السعر هو السبب وليس المفهوم. ومع ذلك، ماذا لو كان الجهاز القابل للطي عبارة عن حاسوب؟ هل سيكون خيارًا أكثر جاذبية؟ هذا ما تأمل شركة Lenovo إكتشافه.

بدأت الشركة الآن في تلقي الطلبات المسبقة على الحاسوب القابل للطي Lenovo Thinkpad X1 Fold والذي أعلنت عنه شركة Lenovo في وقت سابق من هذا العام، وبالضبط في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2020 الذي أقيم بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

شاشة OLED القابلة للطي المستخدمة في هذا الحاسوب المحمول هي من صنع شركة LG وتمتاز بدقة 2K كما أنها تنحني نحو الداخل للمزيد من الحماية. عندما تكون نصف مطوية، تعمل هذه الشاشة مثل حاسوب محمول بحيث يتم إستخدام النصف العلوي كشاشة، في حين يتم إستخدام النصف السفلي كلوحة مفاتيح .

هذا الحاسوب المحمول القابل للطي يدعم أيضًا القلم الإلكتروني Wacom ويمكنك إستخدامه أيضًا مع لوحة مفاتيح لاسلكية عن طريق البلوتوث. وعلاوة على ذلك، فهذا الحاسوب المحمول القابل للطي يعتبر أصغر من حيث الأبعاد مقارنة مع حواسيب 13.3 إنش العادية، وعلى عكس حواسيب Lenovo Yoga Books، فبإمكانك إستخدام الشاشة كاملة.

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بالإضافة إلى ذلك، هذا الحاسوب القابل للطي الأحدث من شركة Lenovo يضم كذلك 8GB من الذاكرة العشوائية، و1 تيرابايت من الذاكرة التخزينية PCIe-NVMe SSD، ويأتي مسبقًا مع نظام Windows 10 بدلاً من نظام Windows 10X الذي كان مجدولاً في السابق بسبب تأجيل إطلاق هذا النظام من قبل شركة مايكروسوفت إلى العام 2021.

عمومًا، الحاسوب Lenovo Thinkpad X1 Fold يُكلف إبتداءً من 2499 دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتم البدء بشحنه في الأسابيع القليلة المقبلة.