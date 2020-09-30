شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد Apple Cash Family فى iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمثل إحدى الإضافات الرائعة فى ميزة Apple Cash فى نظام التشغيل iOS 14 فى القدرة على مشاركة وإدارة الأموال للعائلة لمن هم دون سن 18 عامًا، ومع ذلك، هناك بعض الشروط التى يجب عليك أنت وعائلتك الالتزام بها لاستخدام ميزة Apple Cash Family .

وأصبحت ميزة Apple Cash وسيلة شائعة لإرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة من خلال التكامل السلس فى تطبيق الرسائل، ومع وصول نظام iOS 14 تتوسع الميزة لتصبح Apple Cash Family، حيث تقول شركة آبل: "يمكنك إعداد Apple Cash للأطفال والمراهقين فى مجموعة Family Sharing الخاصة بك حتى يتمكنوا من إجراء عمليات الشراء وإرسال الأموال واستلامها فى الرسائل، ويمكنك كذلك تحديد الأشخاص الذين من الممكن أن يرسل طفلك الأموال إليهم، والحصول على إشعار عند إجراء المعاملات، كما يمكنك إغلاق حسابه فى أى وقت .

تأكد من قيام مُنظم العائلة بإعداد ميزة Apple Cash بمعرف آبل ذاته الذى تم استخدامه للمشاركة العائلية .

بمعرف آبل ذاته الذى تم استخدامه للمشاركة العائلية ستحتاج إلى شخص واحد على الأقل فى مجموعة "Family Sharing" الخاصة بك تحت سن 18 لإعدادها .

الخاصة بك تحت سن 18 لإعدادها يجب أن يكون لدى كل فرد فى مجموعة "Family Sharing" هاتف آيفون أو Apple Watch أو جهاز آيباد متوافق يعمل بأحدث البرامج .

هاتف آيفون أو أو جهاز آيباد متوافق يعمل بأحدث البرامج على جميع الأفراد تسجيل الدخول باستخدام معرّف آبل الخاص بهم وتشغيل المصادقة الثنائية .

هذه الميزة متاحة فقط فى الولايات المتحدة فى الوقت الحالى، وسيتم طرحها لعموم المستخدمين فى المستقبل القريب .

من هاتف آيفون الخاص بمنظم الأسرة توجه إلى تطبيق (الإعدادات) .

اضغط على "الاسم" فى الأعلى .

اختر "المشاركة العائلية" .

اسحب للأسفل ثم اضغط على " Apple Cash "

اتبع التعليمات التى ستظهر أمامك لإتمام الإعداد .

من هاتف آيفون الخاص بمنظم العائلة افتح تطبيق (Wallet)

اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة فى أعلى الزاوية اليمنى .

اسحب للأسفل واضغط فوق "طفل" .

يمكنك الآن التحقق من الرصيد وإرسال الأموال، وقفل " Apple Cash " ، وعرض المعاملات وإعداد تنبيهات المعاملات والمزيد .

متطلبات ميزة Apple Cash Family:كيفية إعداد Apple Cash Family:كيفية إدارة وعرض نشاط Apple Cash Family: