تكنولوجيا: كيف تسهم نفايات ثانى أكسيد الكربون فى تحويل الطاقة المتجددة إلى وقود سائل؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استخدم باحثون طاقة الرياح والطاقة الشمسية لصنع وقود سائل "الميثانول" من ثاني أكسيد الكربون المنبعث من مصادر صناعية، ويصلح الوقود الناتج لتشغيل السيارات أو السفن، ما يخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ووفق موقع تك إكسبلور، أدار ديفيد كويستا، من شركة الاستشارات الإسبانية في مجال الطاقة آي ديلز، هذا المشروع الرائد المسمى ميف سي أو2، ليبرهن على دور الصناعة في الحفاظ على الطاقة المتجددة، واستيعاب تقلبات إنتاجها.
وقال كويستا إن المشروع "يساعد صناعات معينة على التخلص من الكربون، وتحقيق أرباح من هذه العملية، دون أن يكون ذلك عبئًا كبيرًا."
ونظم أندريا بالارينو، من معهد إيطاليا للتقنيات الصناعية الذكية، مشروع سيمبي أوبتيما للتعاون بين المصانع كمصدر للكربون المنبعث، وشركات الطاقة، للاستفادة من ذلك كدخل إضافي للمصنع مقابل خفض التكاليف للشركة التي تنتج الطاقة وتجنيبها شراء بعض المواد الخام الأولية، وأثبت المشروع أن التعاون بين الشركات بهذه الطريقة يخفض تكاليف الطاقة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار بالارينو أن هدف التعاون هو تحقيق منافع مالية، والاستفادة الدائمة من الموارد الشحيحة في إنتاج الطاقة المتجددة.
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