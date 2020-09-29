شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: البشر بحاجة إلى الانتقال للمريخ لأن الشمس ستبتلع الأرض يومًا ما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان الملياردير إيلون ماسك مؤسس شركة الصواريخ الأمريكية سبيس إكس، ضيفًا ببرنامج البث الإذاعى عبر الإنترنت "Sway" أمس الاثنين، حيث حذر من أن البشر يجب أن يملأوا كوكب المريخ لتجنب تدمير الأرض بعد ابتلاعها من قبل الشمس، حيث يعتقد العلماء أن نجمنا سيتوسع ويبتلع أجزاء من النظام الشمسى - بما فى ذلك كوكبنا - فى غضون الستة مليارات سنة القادمة.

وبحسب موقع thesun البريطانى، فسوف تغلى محيطات الأرض وستُمحى الحياة كما نعرفها من الوجود عندما تنفجر الشمس كجزء من تطورها الطبيعي، إذ قال ماسك، لمضيف Sway كارا سويشر: "فى النهاية ستتوسع الشمس وتبتلع الأرض، هذا سيحدث بالتأكيد، لكن ليس فى أى وقت قريب".

وأضاف "ماسك"، وهو أيضًا الرئيس التنفيذى لشركة Tesla، أن المركبة الفضائية الجديدة من SpaceX يمكن أن تساعد البشرية على الانتقال إلى كواكب أخرى، حيث تم تصميم المركبة للسفر فى الفضاء السحيق ويتم تطويرها فى منشأة SpaceX فى بوكا تشيكا، تكساس.

وأوضح ماسك سابقًا إنه يأمل إرسال مليون شخص إلى المريخ فى حياته باستخدام أسطول قوامه 1000 فرد من الصواريخ التى يبلغ ارتفاعها 290 قدمًا، وقال ماسك لـ Sway: "إن الإنجاز الأساسى المطلوب هو صاروخ قابل لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع".

وأضاف أن الرحلات البشرية على متن Starship يمكن أن تنطلق فى أقرب وقت بعد عامين من الآن، وأضاف ماسك: "أعتقد أننا سنطلق Starship فى وقت ما من العام المقبل، بالقرب من أغسطس، وسنقوم بتشغيله فى الوضع التلقائى، بدون أشخاص، مضيفا أعتقد أنه سيكون آمنًا للناس فى غضون عامين، لكن بالتأكيد ثلاث سنوات".

وقد أكملت سبيس إكس بنجاح اختبار "قفزة" الثانى لنموذج أولى لخزان صاروخ ستارشيب فى وقت سابق من هذا الشهر، وذلك كونها مدفوعًا بمحرك نموذج أولى من Raptor، تم دفع جزء الصاروخ 500 قدم (152 مترًا) فى الهواء قبل الهبوط بنجاح مرة أخرى.

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لا تزال شركة كاليفورنيا فى المراحل الأولى من تطوير Starship، لكن المهندسين كانوا يعملون على الصاروخ لسنوات، وتعد الماكينة بأن تكون أقوى مركبة فضائية فى العالم إذا حصلت سبيس إكس على الإطلاق على النسخة الكاملة بستة محركات على الأرض، و

ستنطلق Starship فى مدار فوق صاروخ SpaceX Super Heavy معزز بـ 28 محرك Raptor.

ووفقًا لـ SpaceX، ستصل السرعة إلى 15000 ميل فى الساعة (25000 كيلومتر فى الساعة)، ويأمل عدد من الشركات الأخرى فى بناء صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام لاستخدامها فى مهام استكشاف الفضاء المستقبلية، بما فى ذلك Blue Origin، التى يملكها رئيس أمازون جيف بيزوس.

فى سلسلة من التغريدات فى وقت سابق من هذا العام، أوضح ماسك كيف ستفتح خطط المركبة الفضائية الخاصة به السفر إلى الفضاء لأى شخص، بغض النظر عن دخله، وكتب يقول: "يجب أن يكون الأمر كذلك بحيث يمكن لأى شخص الذهاب إذا أراد، مع توفير قروض لمن لا يملكون المال".

وتتضمن خطة ماسك بناء أسطول موسع من المركبات الفضائية، والذى يتكون من صاروخ ضخم تعلوه مركبة فضائية على شكل رصاصة، وتقول شركة سبيس إكس إن الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام التى يمكنها الهبوط والإقلاع مرة أخرى تجعل السفر إلى الفضاء أكثر فعالية من حيث التكلفة، ويمكن الوصول إليه واستدامته.

فى أخبار أخرى، فجرت سبيس إكس دبابة صاروخ ستارشيب عن قصد الأسبوع الماضى خلال "اختبار ضغط" دراماتيكي، وقد أكملت الشركة رحلة ستارشيب التجريبية الثانية الناجحة فى وقت سابق من هذا الشهر، ويريد ماسك إرسال بشر إلى المريخ فى وقت مبكر من عام 2024 على متن أحد الصواريخ العملاقة.