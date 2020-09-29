شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 أسباب لتعيين جوجل كروم متصفحك الافتراضى على نظام iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح نظام iOS 14 الآن تغيير متصفحك الافتراضي – المتصفح الذي يفتح الروابط تلقائيًا – إلى متصفح جوجل كروم على هاتف آيفون أو جهاز آيباد، وإذا كنت تستخدم متصفح جوجل كروم بالفعل في جهازك الحاسب، فإن متصفح جوجل كروم في نظام iOS 14 يقدم التجربة نفسها، وفيما يلي 4 أسباب تدفعك لتعيين جوجل كروم متصفحك الافتراضي في نظام iOS 14.

جوجل كروم في جميع أجهزتك: عند تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، يمكنك مزامنة متصفح كروم عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي أو جهاز الحاسب، بحيث تتوفر كلمات المرور وتفاصيل الدفع ومعلومات الملء التلقائي والإشارات المرجعية تلقائيًا في جميع هذه الأجهزة، ولا داعي لإخراج بطاقة ائتمانك أو كتابة عنوانك إذا كنت بحاجة إلى شراء شيء ما أثناء التنقل.

يجعل كروم أيضًا التبديل بين الأجهزة أمرًا سهلاً، حيث يمكنك من شريط البحث في المتصفح الذي على سطح المكتب أو قائمة المشاركة في المتصفح لنظام التشغيل iOS 14 إرسال علامة تبويب إلى جهاز آخر تم تسجيل الدخول إليه بنقرة واحدة. كما يمكنك بسهولة سحب علامات التبويب وفتحها في هاتفك للتحقق من قائمة المكونات أثناء التسوق على سبيل المثال لا الحصر.

التنظيم والإنتاجية: تمنحك شبكة علامات التبويب في جوجل كروم في نظام التشغيل iOS 14 طريقة سهلة لعرض علامات التبويب وتنظيمها، حيث يمكنك حفظ علامة تبويب في قائمة القراءة لقراءتها لاحقًا حتى إذا كنت غير متصل بالإنترنت. وإذا كنت ترغب في مشاركة إحدى علامات التبويب مع صديق بسرعة، فيمكنك فعل ذلك عن طريق إنشاء رمز الاستجابة السريعة، كما أضافت شركة جوجل أيضًا مدير التنزيل – وهي إحدى المزايا المطلوبة كثيرًا- بحيث يكون لديك مجلد تنزيل للعثور على الملفات التي حفظتها من متصفح كروم. Advertisements

الأمان أثناء التصفح: يحافظ متصفح جوجل كروم على أمان معلوماتك، لذلك ليس عليك أن تكون خبيرًا لتشعر بالأمان على الويب، حيث يُنشئ مدير كلمات المرور المدمج كلمات مرور فريدة، ويخزنها بشكل آمن، ويساعدك على تحديد كلمات المرور المخترقة وإصلاحها.

وللحصول على طبقة حماية إضافية ستتمكن قريبًا من استخدام بصمة إصبعك لتأكيد هويتك عند ملء كلمات المرور في كروم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمدير كلمات المرور الآن الملء التلقائي لتفاصيل تسجيل الدخول إلى متصفح جوجل كروم المحفوظة في تطبيقات أو متصفحات أخرى، ويتضمن متصفح كروم في نظام iOS 14 الآن التصفح الآمن من جوجل، والذي ينبهك قبل أن تفتح موقعًا يحتمل أن يكون خطيرًا.