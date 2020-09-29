شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف باعت أبل عددا أقل من هواتف أيفون وربحت أموالًا أكثر من المنافسين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكن عام 2020 هو الأفضل في العام بكل المقاييس، حيث تسببت جائحة فيروس كورونا في إحداث فوضى في جميع أنحاء العالم، ولقد عانى سوق الهواتف الذكية أيضًا من هذه الجائحة، فيما يكشف تقرير جديد صادر عن Counterpoint Research عن خطورة الموقف، فوفقًا لـ Counterpoint Research ، انخفض سوق الهواتف الذكية العالمي بنسبة 23٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020، وانخفضت الإيرادات بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي، ومع ذلك، وفقًا لـ Counterpoint Research ، حققت شركة أبل أكبر قدر من المال في السوق على الرغم من تربعها بالمركز الثالث.

ومن حيث الإيرادات ، حصدت أبل 34٪ من إجمالي إيرادات سوق الهواتف الذكية في الربع الثاني من عام 2020، لكن ليس هذا هو الحال من حيث الأرباح، حيث كانت أبل في صدارة المنافسة وحصلت على 59٪ من أرباح الصناعة في هذا الربع، فيما حصلت شركة Huawei ، الشركة الرائدة في السوق، على 20٪ من إجمالي إيرادات سوق الهواتف الذكية، بينما حصلت Samsung على 17٪ من الإيرادات.

ووفقًا للتقرير ، نمت مبيعات أيفون بنسبة 3٪ على أساس سنوي في هذا الربع، بينما نمت إيراداتها أيضًا بنسبة 2٪، ويمكن أن يُعزى نمو أبل إلى الأداء القوي المستمر لجهاز أيفون 11، وفي وقت سابق من هذا العام ، أطلقت أبل أيضًا أيفون SE ، والذي كان له أداء قوي أيضًا بالنسبة لعملاق التكنولوجيا الذي يتخذ من كوبرتينو مقراً له.

وقد تم تأجيل ترقية أيفون السنوية هذا العام لأن أبل لم تطلق أجهزة أيفون الجديدة في سبتمبر، ومع ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن تصل أجهزة أيفون الجديدة iPhone 12 في أكتوبر، وقد تم التكهن بأن أبل ستطلق أربعة طرز جديدة من أيفون 12 هذا العام.