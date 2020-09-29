ابرز الألعاب المنتظرة على اجهزة الكمبيوتر و PlayStation و XBox لعامي 2020 و 2021

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الألعاب المنتظرة في نهاية 2020 وعام 2021 قد تنسينا مصاعب الحياة وازمات عام 2020. هناك قائمة كبيرة جدًا من الألعاب التي ستصدر في فترة الأجازات بداية من شهر اكتوبر حتى نهاية العام وبدايات العام القادم. الكثير من الألعاب القادمة على المنصات المختلفة سواء على اجهزة الكمبيوتر او اجهزة PlayStation او XBox تحمل تشويقًا كبيرًا. بداية من Cyberpunk 2077 الى Spider Man Miles Morales مرورًا بلعبة Watch Dogs الجديدة و Assassin’s creed، في هذا المقال سنتحدث عن ابرز الألعاب المنتظرة في نهاية عام 2020 و2021. فأكمل القراءة

Watch Dogs: Legion

المنصات

اجهزة الكمبيوتر

PlayStation 4, PlayStation 5

XBox One, XBox Series X, XBox Series S

ميعاد الإطلاق والسعر

يوم 29 اكتوبر 2020

السعر 60 دولار

وصف اللعبة

عالم الإختراق الذي انشاته شركة Ubisoft يتطور هذه المرة ليصبح فريقًا كاملًا من المخترقين هذه المرة. ففي هذه اللعبة واكثر ما يشوق الناس لها هو انك لن تلعب كشخص واحد بل ان كل شخصية في عالم هذه اللعبة هي الشخصية التي ستلعب بها. نعم انت تلعب بالمدينة كلها. انت يمكنك ان تسيطر على اي شخص وتقنعه بأن ينضم لتحالفك. لكن احذر ان تخسر احد الشخصيات فموت اي شخصية يعني خروجها من اللعبة تمامًا. فاحذر هذا الأمر. اللعبة من اكثر الألعاب المنتظرة وستصدر على المنصات المذكورة بالأعلى

الـTrailer

Dirt 5

المنصات

اجهزة الكمبيوتر

PlayStation 4, PlayStation 5

XBox One, XBox Series X, XBox Series S

Google Stadia

ميعاد الإطلاق والسعر

يوم 6 نوفمبر 2020

تطلق يوم 10 نوفمبر على XBox Series X

نسخة Google Stadia تطلق في 2021

السعر 60 دولار

وصف اللعبة

لعبة سباقات شهيرة على التراب والأرض الغير اسفلتية. تقدم لك اللعبة طرق ومسارات سباق جديدة وغير عادية، هناك مسارات في مدينة نيويورك و ريو دي جانيرو مع بعض المناطق في الصين واليونان. وطرق لعب جديدة مع غيرك مثل ان تقسم الشاشة الى 4 لاعبين مع وجود وضع لعب جديد بين اللاعبين عن طريق الإنترنت، حتى تستطيع اللعب ضد اصدقائك وانت في منزلك، وهناك وضع Career Mode مع تعليق صوتي جيد يضيف بعض الواقعية لهذا الـCareer.

الـTrailer

Assassin’s Creed Valhalla

المنصات

اجهزة الكمبيوتر

PlayStation 4, PlayStation 5

XBox One, XBox Series X, XBox Series S

ميعاد الإطلاق والسعر

يوم 10 نوفمبر 2020

السعر 60 دولار

وصف اللعبة

قصة Assassin’s Creed لا تنتهي ففي هذه المرة انت تلعب في عصر الفايكنج بشخصية Eivor -يمكنك تحديد نوع الشخصية من ذكر او انثى عندما تبدأ اللعبة- عليك كـEivor قيادة العشيرة من المناطق الجلدية الباردة في النرويح الى اراض انجلترا الدافئة. في عصر كانت انجلترا اثناءه عبارة عن اراض يحكمها مجموعة من الأسياد ومجموعات من الممالك الخطرة. فهل ستستطيع بشخصية Eivor غزو هذه الأراضي؟. اللعبة تريد عرض الجزء الروحي الثقافي لدى الفايكينج ليس كالصورة النمطية انهم قوم هجمي فقط.

الـTrailer

Cyberpunk 2077

المنصات

اجهزة الكمبيوتر

PlayStation 4

XBox One

ميعاد الإطلاق والسعر

يوم 19 نوفمبر 2020

السعر 60 دولار

وصف اللعبة

عالم مستقبلي تأخذنا فيه CD Projekt Red، الى مدينة Night City المستقبلية حيث ان كل الناس هناك لديهم سياراتهم الطائرة والروبوتات في كل مكان. عالم Cyberpunk 2077 منتظر منذ عام 2015 منذ ان شوقت له شركة CD Projekt RED في لعبة The Witcher 3 العظيمة حيث ان شخصية Siri في اللعبة تحدثت عن عالم Cyberpunk كأنه احد العوالم الموازية لعالم The Witcher. اللعبة قد تكون هي اكثر الألعاب المنتظرة واكثر الألعاب التي يتشوق لها محبي الألعاب في العالم كله. انا في انتظار اللعبة بشكل كبير في عالم مستقبلي اريد ان اعيشه.

الـTrailer

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Spider-Man: Miles Morales

المنصات

PlayStation 5, PlayStation 4

ميعاد الإطلاق والسعر

نهاية 2020 في فترة الأجازات بلا ميعاد محدد

السعر 50 دولار

وصف اللعبة

في عالم Spider Man ستعيش العالم من جديد بشخصية Miles Morales نجم فيلم Spider Man into the Spider Verse. لتعيش مع مايلز هذه المرة حياته كالرجل العنكبوت الجديد وتبدأ بتعلم مهاراته وقدراته الخاصة. اللعبة طبعًا منفصلة عن لعبة Spider Man التي انطلقت في عام 2018 لأنك تلعب بشخصية جديدة وتلعب قصة جديدة. يقال ان هذه اللعبة الوحيدة التي ستستفيد استفادة كاملة من الـSSD في PlayStation 5 لتستطيع السفر في نيويورك كاملة في ثوان معدودة. لعبة الرجل العنكبوت الجديدة من اكثر الألعاب المنتظرة لعام 2020. وقد يكون انتظارها في محله

الـTrailer

Hitman 3

المنصات

اجهزة الكمبيوتر

PlayStation 4, PlayStation 5

XBox One, XBox Series X, XBox Series S

ميعاد الإطلاق والسعر

يوم 20 يناير 2021

السعر 60 دولار

وصف اللعبة

العميل رقم 47 سيعود مجددًا في عالم Hitman 3 ليحصل على واحدة من اصعب العقود التي سيمر بها على الإطلاق، التي ستطلب منه ان يكون على اعلى مستوى من التدريب والإحترافية لإتمامها. لعبة القاتل المأجور الشهيرة هذه تريد الشركة ان تكون هي خير الختام لثلاثية العاب قوية وشهيرة للغاية. اللعبة ستبدأ في مدينة دبي كما قالت شركة IO Interactive. فلنرى ما ستكون مهمات العميل 47 القادمة.

الـTrailer

Prince of Persia: The Sands of Time remake

المنصات

PlayStation 4

XBox One

اجهزة الكمبيوتر

ميعاد الإطلاق والسعر

يوم 21 يناير عام 2021

السعر 40 دولار

وصف اللعبة

اعادة تصميم واعادة انتاج للعبة من اكبر العاب Ubisoft لعبة Prince of Persia. اللعبة موجودة منذ فترة طويلة وكون Ubisoft تطلقها من جديد امر جيد جدًا. اللعبة الأصلية قديمة جدًا ومنذ زمن بعيد نسبيًا وتقول الشركة بانها تنوي ان تجعل اللعبة الجديدة افضل بكثير من ناحية الـGraphics والتصوير وكل شئ. وانها افضل واكثر قابلية للعب الآن وتبعث بالأمان من ناحية جودة اللعب. كل هذا طبعًا مقترن بتجربتك للعبة في النهاية لكنها من الألعاب المنتظرة في عام 2020 لنرى كيف ستقوم Ubisoft بإجراجها لنا.

الـTrailer

Fifa 21

المنصات

اجهزة الكمبيوتر

PlayStation 4, PlayStation 5

XBox One, XBox Series X, XBox Series S

Nintendo Switch

ميعاد الإطلاق والسعر

يوم 6 اكتوبر 2020

السعر 60 دولار

وصف اللعبة

عالم كرة القدم من جديد في لعبة جديدة من اكثر الألعاب المنتظرة في 2020. اللعبة الجديدة التي بها فرق كرة القدم الأكبر في العام ودوريات كرة القدم الأشهر بالعالم واشهر البطولات وابرزهم. يمكنك لعب Fifa 21 بفريقك المفضل ولعب بطولتك المفضلة كالـChampions League والدوري الإنجليزي او الأسباني. لعبة Fifa 21 لعبة متوقعة جدًا ليس بها العديد من التحديثات لكنها تحمل تحسينات جيدة في التصوير وهي من الألعاب المنتظرة فعلًا

الـTrailer

الألعاب المنتظرة في عامي 2020 و2021 كثيرة

القائمة بها 8 من الألعاب المنتظرة. لكن هناك المزيد من الألعاب لم يتم ذكرها في هذه القائمة لعدم حصولنا على معلومات وفيرة عنها تجعلنا نتحدث عنها. هناك Halo Infinite كمثال بمحرك الألعاب الجديد. هناك العاب ذكرناها ايضًا في خبر اطلاق PlayStation 5 سأترك لكم الرابط. الألعاب القادم كثيرة وعامي 2020 و2021 سيحملان العديد من الألعاب التي ستأخذ وقتك تمامًا. فتابعنا سنكتب عن المزيد عنهم في المستقبل. يمكنك حجز الألعاب السابقة مسبقًا عن طريق منصات Epic Games او Steam او عن طريق متاجر PlayStation و XBox. ان كان الحجز متوفرًا الآن.

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