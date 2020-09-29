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بريطانيا تطور أول طائرة مسيرة قادرة على القتال داخل الأماكن المغلقة
كشفت وزارة الدفاع البريطانية النقاب عن طائرة مسيرة ”درون“ مسلحة ببندقية مزدوجة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهدافها، لتكون بذلك أول طائرة مسيرة قادرة على القتال داخل الأماكن المغلقة، بحسب “ارم نيوز”.
وتعتمد الطائرة المسيرة على 6 مراوح دوارة وتحتوي على كاميرا تبث الأحداث مباشرة من ميدان الصراع في الأماكن المغلقة إلى الجندي المتحكم بها عن بُعد، والذي يطلق أسلحة الدرون.
ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اُطلق على النموذج الأول للآلة التي يبلغ طولها مترا i9، وقد تم تصميمها فقط للقتال في الأماكن المغلقة.
وطورت وزارة الدفاع البريطانية الطائرة المسلحة مع شركة بريطانية سرية لم يُكشف عن اسمها، وهي مصممة خصيصًا للاستخدام في حالات الصراع المسلح في الأماكن الحضرية، مثل المباني التي يتحصن فيها الأفراد المسلحون.
وقالت وزارة الدفاع في بيانها: ”تعمل القيادة الاستراتيجية للمملكة المتحدة من خلال مشروع i9، على تطوير نظام جوي مسلح دون طيار ليتم استخدامه في معارك المدن، ونجح درون i9 بالفعل في التجارب الأولية“.
وشرحت: ”هذا النوع من الدرونز سيقلل من التهديد على حياة أفراد الأمن من خلال توفير بديل لإرسال درون يمكن التحكم فيه عن بُعد بدلاً من تعريض حياة الأفراد أو الكلاب العسكرية لخطر كبير“.
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