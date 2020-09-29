تكنولوجيا: جوجل تجلب ميزة إلغاء الضوضاء في تحديث جديد لتطبيق GOOGLE MEET

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة جوجل في دفع تحديث جديد لتطبيق GOOGLE MEE على منصتي الأندوريد وiOS، حيث تقدم من خلال هذا التحديث ميزة إلغاء الضوضاء الخلفية في إجتماعات ومكالمات الفيديو.

تنطلق ميزة إلغاء الضوضاء في تطبيق GOOGLE MEET اليوم، إلا أنها ستكون حصرية في الوقت الحالي على مشتركي G Suite Enterprise أو G Suite Enterprise للأغراض التعليمية، ومن المقرر أن تعمل الميزة على قطع الأصوات الغير ضرورية لأجهزة الحاسب، حيث حصلت الميزة على تقييم إيجابي بالفعل منذ بداية تجربتها في شهر يونيو.

ومن المقرر أن تعمل ميزة إلغاء الضوضاء في تطبيق GOOGLE MEET على إلغاء صوت الكتابة على لوحة المفاتيح، وصوت إغلاق الأبواب، وإلغاء صوت الموسيقى الصاخبة، وغيرها من الأصوات المزعجة، إلا أن الميزة لن تدعم إلغاء الضوضاء الخاصة بأجهزة التلفاز، أو الأشخاص المحيطين.

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كما كشف تحديث G Suite عن إمكانية تعطيل ميزة إلغاء الضوضاء إفتراضياً على الهواتف الذكية، ومن ثم يمكن إعادة تشغيل الميزة من خلال إعدادات الإتصال في المكالمات، حيث يمكن إختيار Advanced ومن ثم تمكين الميزة قبل إجراء مكالمات الفيديو.

يذكر أن الميزة لن تتوفر أيضاً في جميع دول العالم، حيث يأتي تحديث تطبيق GOOGLE MEET مع الميزة الجديدة في كل من إستراليا، البرازيل، والهند، واليابان، ونيوزيلندا ، جنوب إفريقيا ، وأيضاً الإمارات العربية المتحدة.

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