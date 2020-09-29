تكنولوجيا: ابل تخطط لشحن هواتف iPhone 12 mini وiPhone 12 لمنافذ البيع في 5 من أكتوبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Jon Prosser في تسريبات جديدة اليوم عن خطط شركة ابل لبدء شحن هواتف iPhone 12 mini وiPhone 12 في 5 من أكتوبر إلى منافذ البيع، على أن تتوفر هذه الإصدارات بثلاثة إختيارات في السعة التخزينية بين 64 أو 128 أو أيضاً 256 جيجا بايت.

قدم Jon Prosser اليوم مزيد من التفاصيل حول سلسلة iPhone 12 المرتقبة من ابل، حيث أكد على أن ابل تبدأ شحن اثنان من الإصدارات الرئيسية من السلسلة في 5 من أكتوبر.

كما أشار Jon Prosser في التسريبات التي جاءت اليوم إلى أن أعلى إصدارات ابل iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max تبدأ من سعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن فإن إصدارات 5G من هواتف iPhone 12 لن تتوفر في الإصدارات منخفضة التكلفة من السلسلة، حيث يبدأ سعر هاتف iPhone 12 5G من 1000 دولار، من جانب أخر لن يتوفر هاتف iPhone 12 mini بنموذج 5G وهو ما أكد عليه تقرير نشر مؤخراً من صحيفة Wall Street.

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أيضاً كشف تقرير Wall Street عن أن هاتف iPhone 12 mini سينطلق بسعر يبدأ من 700 دولار، وهو نفس مستوى التسعير الذي قدم لهاتف سامسونج الأخير Galaxy S20 FE 5G.

ومن المقرر أن يأتي هاتف iPhone 12 بحجم 6.1 إنش بميزة الإتصال بشبكات 5G وسعر 1000 دولار، بينما يأتي هاتف iPhone 12 Pro بنفس حجم الشاشة لكن مع سعر أعلى بقيمة 100 دولار، بينما يتوفر أعلى إصدارات ابل iPhone 12 Pro Max بمستوى تسعير يتراوح بين 1200 إلى 1300 دولار.

ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن ابل تخطط لكشف النقاب عن سلسلة iPhone 12 في 13 من أكتوبر المقبل، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الحدث سينطلق في 20 من أكتوبر، لذا نترقب تأكيد ابل بشكل رسمي على موعد الحدث القادم.

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