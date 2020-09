فاطمة أيت طالب - دبي - وفقًا لآخر الشائعات، ستُعلن شركة آبل عن الجيل التالي من هواتف iPhone في اليوم 13 من شهر أكتوبر المقبل، وهذا التقرير الجديد المثير للإهتمام الذي بحوزتنا الآن يدعم تلك الإدعاءات مع العلم بأن هذا التقرير الجديد وردنا من المسرب البارز Jon Prosser والذي كان وراء تسريب العديد من الحقائق حول منتجات آبل القادمة.

يقول التقرير الجديد أن الدفعة الأولى من هواتف iPhone 12 Series ستصل إلى الموزعين في اليوم 5 أكتوبر، وهو ما يعني بعد نحو أسبوع من تاريخ الإعلان الرسمي. أولى طرازات iPhone 12 التي ستصل إلى المتاجر هي iPhone 12 Mini المُزود بشاشة 5.4 إنش والـ iPhone 12 Max المُزود بشاشة 6.1 إنش.

يُعتبر كلاهما من الطرازات الإقتصادية في تشكيلة iPhone 12 Series وستكون هذه هي الأسماء التسويقية النهائية والرسمية للهواتف. سيكون كلا الهاتفين متوفرين بثلاث خيارات على مستوى الذاكرة التخزينية تشمل 64GB و 128GB و 256GB. لم يتم تقديم أي تفاصيل بشأن iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max الراقيين بإستثناء أنهما سيأتيان مع 128GB من الذاكرة التخزينية.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th



The shipment includes:



iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Event on October 13, as I mentioned before.