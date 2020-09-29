الهاتف OnePlus 8T غير قادم، والرئيس التنفيذي للشركة يؤكد ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد ذكرت الشائعات والتسريبات السابقة ذلك بالفعل، ولكن الآن تم تأكيده رسميًا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة OnePlus، وهذا الشيء الذي نتحدث عنه هنا هو عدم قدوم الهاتف OnePlus 8T Pro هذا العام. كشف السيد Pete Lau عن هذه المعلومات من خلال حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo حيث شارك أيضًا تفاصيل حول عملية الإعلان عن الهاتف OnePlus 8T في الصين، وهي العملية التي ستتم في اليوم 14 أكتوبر في الساعة الثالثة مساءً بالتوقيت المحلي.

ووفقا للسيد Pete Lau، فينبغي على الأشخاص الذين يريدون أجهزة رائدة، أو كما وصفها ” منتجات من الفئة الإحترافية “، إختيار OnePlus 8 Pro الذي تم إطلاقه قبل ستة أشهر. وعلى ما يبدو، الإستراتيجية الجديدة لشركة OnePlus هي أن يكون لديها هاتف رائد واحد فقط في السنة بدلاً من إطلاق هاتف رائد جديد كل ستة أشهر.

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ومع ذلك، قال أن عشاق OnePlus لديهم المزيد ليتطلعوا إليه لأنه سيكون هناك أكثر من هاتف OnePlus 8T واحد بحيث سيتم الكشف عن مفاجآت أخرى في حدث الإعلان الرسمي المقرر عقده في منتصف الشهر المقبل. تشير التقارير إلى أن الشركة ستكشف النقاب عن سماعات أذن لاسلكية حقيقية جديدة، وساعة ذكية، ونسخة جديدة من الهاتف OnePlus Nord للسوق الأمريكي.