HMD Global Oy تنشر الجدول الزمني لتحديث Android 11 الخاص بأجهزتها، ولكنها سحبته بعد ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - هذا شيء غريب ومثير للإهتمام. نشرت شركة HMD Global Oy التي تقف وراء هواتف Nokia المواعيد التي تتوقع أن تحصل فيها أجهزتها على تحديث Android 11. ومع ذلك، فإن الشيء الغريب في الموضوع هو أن الشركة الفنلندية قامت بسحب الجدول الزمني بعد نشره بفترة وجيزة.

نشرت شركة HMD Global Oy الجدول الزمني لتحديثات Android 11 الخاصة بأجهزتها، ثم قررت إزالته بعد ذلك، لذلك نحن لسنا متأكدين تمامًا مما يحدث هنا. ربما قام شخص ما في الشركة بنشر الجدول الزمني في وقت مبكر جدًا، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فلماذا بالضبط سيكون مبكرًا جدًا؟ لقد تم إصدار نظام Android 11 منذ بداية هذا الشهر، ومن الواضح أن ملاك هواتف Nokia في كل مكان يتساءلون عما يمكن توقعه من حيث التحديثات.

الخيار الآخر الذي يمكننا التفكير فيه هو أن الجدول الزمني لا يزال قيد المراجعة، وهو بالتأكيد احتمال يجب أن تضعه في اعتبارك أثناء النظر إليه. لأن الإنترنت لا تنسى أي شيء تنشرها عليها، فبإمكانك رؤية الجدول الزمني أدناه :

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الطرازات الأولى التي سيتم ترقيتها إلى نظام Android 11 الأحدث من شركة جوجل هي Nokia 8.3 5G و Nokia 2.2 و Nokia 5.3 و Nokia 8.1، وسيحدث ذلك في وقت ما خلال الربع الرابع من هذا العام أو في الربع الأول من العام المقبل.

أيضًا في الفترة من يناير إلى مارس من العام 2021، يجب أن يحصل كل من Nokia 1.3 و Nokia 4.2 و Nokia 2.4 و Nokia 2.3 و Nokia 3.4 على التحديث، بينما في وقت ما في النصف الأول من العام المقبل، سيحصل عليه كل من Nokia 3.2 و Nokia 7.2 و Nokia 6.2 أيضًا. أخيرًا، في الربع الثاني من العام المقبل، يجب أن يصل نظام التشغيل الجديد إلى Nokia 1 Plus و Nokia 9 PureView.

نأمل أن تكشف شركة HMD Global Oy عن الجدول الزمني النهائي في المستقبل القريب جدًا لنتأكد من هوية هواتفها الذكية المؤهلة للحصول على تحديث Android 11، ومتى بالضبط سيحدث ذلك.