سامسونج ستبدأ الإختبار العام لتحديث Samsung One UI 3.0 مع ملاك Galaxy S20 Series قريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد مدير البرنامج التجريبي Samsung Beta في كوريا الجنوبية أن سلسلة هواتف Galaxy S20 Series، بما في ذلك Galaxy S20 و +Galaxy S20 و Galaxy S20 Ultra ستحصل على النسخة التجريبية من واجهة Samsung One UI 3.0 التي تستند على نظام Android 11 في ” المستقبل القريب “. على الرغم من أن هذا التحديث التجريبي متاح بالفعل لعدد محدود من المختبرين، إلا أنه سيكون متاحًا قريبًا لجميع المستخدمين ليتم إختباره.

كما هو معتاد، يجب على المشاركين المهتمين الذين لديهم جهاز مؤهل التسجيل من خلال تطبيق Samsung Members. سيتم إطلاق تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي العام لأول مرة في كوريا الجنوبية، ولكننا نتوقع توفره للمختبرين في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعد ذلك بقليل.

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يجب أن يتلقى الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra تحديث Samsung One UI 3.0 التجريبي بعد فترة وجيزة من إصداره لتشكيلة Galaxy S20 Series. وتجدر الإشارة إلى أن واجهة Samsung One UI 3.0 ستجلب تنقلاً محسنًّا بالإيماءات وخصوصية أفضل وصلاحيات أكثر دقة وخاصية تسجيل الشاشة وعناصر التحكم في المنازل الذكية، فضلا عن فقاعات المحادثات.