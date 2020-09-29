Xiaomi 82″ Mi TV Master هو أول تلفاز MiniLED في العالم، وتلفاز Extreme Edition يمتاز بدقة 8K

فاطمة أيت طالب - دبي - كشفت شركة Xiaomi النقاب عن أول تلفاز في العالم يستخدم تكنولوجيا MiniLED، ويأتي بحجم 82 إنش مما يجعله مؤهلا بقوة لينسيك في دور السينما التي لا يمكنك الذهاب إليها في الوقت الراهن. يوجد إصداران من هذا التلفاز، واحد يُدعى Xiaomi Mi TV Master يمتاز بدقة 4K، وتلفاز آخر يُدعى Xiaomi Mi TV Extreme Edition يمتاز بدقة 8K.

هذا يُعادل 7680×4320 بكسل أو أربعة أضعاف عدد البكسلات الموجودة في شاشات 4K. هذه شاشة 10bit حقيقية تدعم HDR10 و Dolby Vision و HLG، وتغطي 98 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3. يمكنها بلوغ سطوع قدره 2000 شمعة وتباين قدره 1:400000.

MiniLED هي تكنولوجيا جديدة نسبيًا تأتي لتكون بمثابة حل للتعتيم مع 960 منطقة. كل منطقة تكون مضاءة بـ 16 مصباح LED موصول بوحدات تحكم خاصة، والتي يمكنها تنظيم سطوعها في 4096 خطوة. هذه المصابيح صغيرة الحجم، كل منها يقيس عُشر المليمتر.

القلب النابض لهذا الوحش هو المعالج Novatek 72685 المزود بإثنين من أنوية Cortex-A73 وبإثنين من أنوية Cortex-A53، وبمعالج الرسوميات Mali-G51 MP4. هذا المعالج يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، ويمكن لمحرك الذكاء الإصطناعي تشغيل 22 خوارزمية لتحسين جودة الصور.

يحتوي التلفاز Xiaomi Mi TV Extreme Edition أيضًا على مكبرات صوت قابلة للسحب لتوفير تجربة صوتية مميزة للغاية. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا التلفاز الضخم الفائق الوضوح ليس رخيصًا على الإطلاق، فهو يُكلف 50 آلف يوان صيني، وهو ما يُعادل 7350 دولار أمريكي.

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أما بالنسبة للتلفاز Xiaomi Mi TV Master ” العادي “، فهو الآخر يضم شاشة بحجم 82 إنش ولكنها تمتاز بدقة 4K فقط. هذه الشاشة تُغطي 93 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3 وتدعم معدل التحديث 120Hz. ومع ذلك، هذه الشاشة تحتوي على 240 منطقة تعتيم محلية وتوفر 4096 مستوى من السطوع. في الوضع الكامل، يمكن للتلفاز بلوغ سطوع قدره 1000 شمعة وتباين قدره 1:140000. هناك منفذ HDMI 2.1 من أجل الأجهزة الخارجية التي تدعم 4K 120Hz، وهو المنفذ الذي سيتوافق بشكل رائع مع الجيل الجديد من أجهزة الألعاب المنزلية. المعالج المسؤول المستخدم هنا هو MediaTek 9650 الرباعي النوى، ومعالج الرسوميات Mali G52 MC1.

تبلغ تكلفة Xiaomi Mi TV Master نحو 10 آلاف يوان صيني، وهو ما يُعادل 1450 دولار أمريكي، وهذا بطبيعة الحال سعر مناسب جدًا لتلفاز 4K بحجم 82 إنش.

يعمل كلا التلفازين بواجهة MIUI المخصصة للتلفزيونات الذكية من شركة Xiaomi مع العلم بأن هذه الأخيرة دخلت في شراكة مع العديد من مقدمي المحتوى حتى لا تنفد الأشياء المرغوب مشاهدتها من المشترين. وبغنى عن القول، فهذه التلفزيونات الذكية ستكون متاحة في الصين فقط، وستُعرض للبيع في اليوم 21 أكتوبر. شقت بعض تلفزيونات Xiaomi طريقها إلى أوروبا والهند، ولكن ليس هناك ما يضمن بأن هذين التلفازين الجديدين سيشقان بدورهما طريقهما إلى هذه المناطق.