شركة Ring تجلب عروضها الأمنية إلى السيارات أيضًا

فاطمة أيت طالب - دبي - تشتهر شركة Ring في الغالب بأنظمتها الأمنية المنزلية مثل جرس الباب الذكي وبالكاميرا الأمنية المنزلية التي تأتي على هيئة طائرة بدون طيار كذلك في الآونة الأخيرة. ومع ذلك، يبدو أن الشركة قررت توسيع محفظة منتجاتها من خلال الإنتقال من المنازل إلى السيارات.

في الواقع، لقد قامت شركة Ring مؤخرًا بالإعلان عن منتجين جديدين، ويتعلق الأمر هنا بكل من Ring Car Alarm و Ring Car Cam. وبالنسبة لجهاز Ring Car Alarm، فمن الممكن تثبيته بسهولة عن طريق توصيله بمنفذ ODB في سيارتك. سيرسل الإشعارات والتنبيهات إلى هاتفك إذا إكتشف أي إقتحام، ويمكن للمستخدمين حتى إستخدام أجهزتهم المحمولة لإطلاق صفارات الإنذار التي من المأمول أن تردع اللصوص المحتملين.

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أما بخصوص جهاز Ring Car Cam، فهو يقوم بمهمتين أو ثلاث مهمات بالأحرى، فهو يعمل على مراقبة سيارتك أثناء وقوفها، مثل إخطار المستخدمين عند حدوث إقتحام أو إذا إصطدم بها شخص ما، ويمكنه أن يعمل أيضًا ككاميرا داخلية أثناء القيادة، لذلك إذا كنت تبحث عن نظام أكثر شمولاً يتخطى الإنذار، فقد يكون جهاز Ring Car Cam مناسبًا لك. سيتطلب هذا بطبيعة الحال الإشتراك في خطة LTE، ولكن الجانب الإيجابي هو أنك ستتمكن من تلقي التنبيهات حتى لو كنت في الخارج.

يبلغ سعر جهاز Ring Car Alarm نحو 60 دولار أمريكي بينما يبلغ سعر جهاز Ring Car Cam حوالي 200 دولار أمريكي. ليست هناك حاليًا أي معلومات حول موعد إطلاق هذين الجهازين، ولكن من المتوقع أن يصلا في وقت ما في العام 2021.