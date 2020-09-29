شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Quick Resume فى أجهزة Xbox Series X؟ والان مع تفاصيل الخبر
يوفر Xbox Series X ميزة Quick Resume والتى تستخدم SSD لتمكنك من التنقل السريع بين أكثر من لعبة فى نفس الوقت بل يمكنك فعل هذا، حيث تتيح الاستمرار فى اللعب من أى نقطة تركت فيها لعبتك، وذلك بفضل القدرات التخزينية الكبيرة للمنصة.
وبحسب التقارير فيمكن التنقل بين الألعاب وبعضها فى غضون خمس ثوان فقط، بل يمكن إجراء تحديث للمنصة، بينما سيجد اللاعبين أنفسهم يستكملون اللعب من نفس النقطة التى توقف عندها، إلا أنه توجد هناك بعض الألعاب التى لا تزال لم تدعم الخاصية بعد منها ألعاب التشاركية، ولكن هذا بديهى بسبب التغيرات التى تحدث بالوقت الفعلي.
وكانت شركة مايكروسوفت قد كشفت مطلع الشهر الجاري عن جهاز ألعاب جديد من أجهزة إكس بوكس والذى يأتى باسم Xbox Series S بدون أن تقدم لنا الكثير من التفاصيل عن الجهاز، فيما كشفت الشركة أن جهازها Xbox Series S سيباع بسعر 299 دولار، وسيأتى بحجم أصغر من الأقوى والأفضل Xbox Series X والأعلى سعراً الذى يباع بسعر 499 دولار.
وفيما يتعلق بالموصفات، فإضافة إلى الحجم الصغير للجهاز الجديد والذى تقول الشركة أنه أصغر إكس بوكس حتى الآن، فإنه يتميز أيضاً باعتماده فقط على النسخ الرقمية من الألعاب كونه لا يحتوى على مشغل أقراص، كما أن الجهاز الجديد سيستهلك طاقة معالجة رسوميات أقل وبالتالى لن تكون جودتها كما هو الحال فى Xbox Series X.
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