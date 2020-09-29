غوغل تزيل تطبيقات من متجرها على هذه الأجهزة

وتلقت "غوغل" تحذيرا من باحثين في أمن المعلومات، بشأن تلك التطبيقات، بحسب موقع "تيك ريبوبليك".

وأصيبت تلك التطبيقات ببرمجة خبيثة من نوع "Joker"، وعند تحميل التطبيق المصاب في الهاتف أو الجهاز الذكي تبدأ البرمجيات الضارة الموجودة فيه بالانتقال إلى باقي التطبيقات في الجهاز.



وأعلنت "غوغل" منذ فترة أن برمجيات "Joker" رغم بساطتها إلا أنها تعتبر من أخطر البرمجيات وأكثرها استمرارية.

وأوضحت الشركة أن خبراءها ومنذ 3 سنوات أزالوا من متجر التطبيقات الإلكتروني التابع لها أكثر من 1700 تطبيق أصيب بهذه البرمجيات.

وتضم قائمة التطبيقات التي أزالتها غوغل من متجرها الإلكتروني...

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