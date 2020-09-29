شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختبار مسبار "لونا - 25" القمرى الروسى فى ضواحى موسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتزم روسيا أن تطلق إلى القمر فى أكتوبر عام 2021 مسبار "لونا – 25" وذلك بعد انقطاع زمنى دام أكثر من 40 عاما، وجاء فى بيان أصدرته شركة "لافوتشكين" المصنعة للأجهزة الفضائية أن الاختبارات الأرضية الحرارية لنموذج من مسبار "لونا – 25" (لونا – جلوب) الروسى أجريت فى الفترة ما بين يوليو الماضى وسبتمبر الجارى فى أحد فروع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بمدينة بيريسفيت فى ضواحى موسكو.

ووفقا لموقع RT، قضت المرحلة الأرضية لاختبار المسبار بخلق ظروف يتعرض لها النموذج الفضائى أثناء تحليقه فى الفضاء الكونى، بما فى ذلك ظروف الحرارة العالية والمنخفضة جدا وظروف إطلاقه من منصة المطار الفضائى، وكذلك ظروف تأثير الأشعة الفضائية وأشعة الشمس على جسمه، وتمت كذلك محاكاة الضغط الذى يتعرض له المسبار أثناء هبوطه على سطح القمر وعمله هناك.

ويفتتح مسبار "لونا – 25" البرنامج القمرى الروسى الجديد الذى يقضى بدراسة القمر من مداره وعلى سطحه وكذلك نقل عينات التربة القمرية إلى الأرض، والذى كان من المزمع أولا إطلاقه عام 2019، ثم تأجل هذا الموعد إلى عام 2021، أما فيما يتعلق بالبعثة القمرية التالية "لونا – 26" فإنها ستتحقق، حسب الخبير الفضائى الروسى، عامى 2023 – 2024، بينما المسبار " لونا – 28" الذى سينقل إلى الأرض عينات من تربة القمر فسيطلق عامى 2026 – 2027.

يذكر أن روسيا لديها كذلك برنامج للرحلات الفضائية المأهولة يقضى بإرسال رواد الفضاء الروس إلى القمر فى مطلع ثلاثينات القرن الجاري.