شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لموقع يوتيوب بعد إزالة ميزة مخصصة للصم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض موقع يوتيوب لانتقادات من قبل أعضاء مجتمع الصم لإلغاء ميزة Community Contributions أو مساهمات المجتمع، إذ تم إلغاء تنشيط الميزة يوم 28 سبتمبر، بعد يوم واحد من نهاية الأسبوع الدولى للصم، وقالت المنصة المملوكة لشركة Google إنها قررت إزالتها لأنها نادرًا ما تستخدم مع استمرار الأشخاص فى الإبلاغ عن البريد العشوائى وإساءة الاستخدام.

وقال ليام أوديل، الصحفى الذى نشر القصة حول الميزة التى تم إزالتها، لموقع ديلى ميل البريطاني: "بصفتى مشاهدًا أصم، فقد كانت شبكة أمان بالنسبة لى عند مشاهدة المحتوى، ولسوء الحظ، لا يزال الكثير من مستخدمى YouTube غير ملتزمين بوضع تسميات توضيحية لمقاطع الفيديو الخاصة بهم، لذلك كانت الترجمات المصاحبة والترجمات المقدمة من زملائهم المشاهدين بمثابة دعم لا يُصدق فى تلك الحالات - خاصةً عندما لا تزال التسميات التوضيحية التلقائية بعيدة عن الكمال."

ومع ذلك، وقع أكثر من نصف مليون شخص على عريضة Change.org تدعو YouTube إلى إعادة التسمية التوضيحية التى أنشأها المجتمع، فبالإضافة إلى تقديم المساعدة للمشاهدين الصم وضعاف السمع، يقول المؤيدون إن الخيار أفاد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات فى معالجة الصوت وأولئك الذين يحاولون استخدام الوسائط بلغة أجنبية.

أعلن موقع YouTube لأول مرة أن الإزالة كانت قادمة فى يوليو، حيث حدد الموعد النهائى لنشر مسودات التسميات التوضيحية، وقد أتاحت ميزة مساهمات المجتمع للمشاهدين إضافة الشرح أو الترجمة يدويًا لمقاطع الفيديو وإرسالها للموافقة عليها، ويجب أن يتم تمكينها من قبل مالك القناة، والذى سيقوم بعد ذلك بمراجعة الطلبات والموافقة عليها، كما كان يمكن أيضًا نشرها تلقائيًا بعد تلقى مراجعات المجتمع الكافية، على الرغم من تعطيل هذه الميزة فى أغسطس 2019.