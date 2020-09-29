شاومي تطلق تلفاز Mi Master بحجم 82 بوصة ودقة 8K بتقنية mini-led

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شاومي اطلقت تلفاز Mi Master جديد في مؤتمرها السابق بحجم كبير جدًا 82 بوصة. وذلك بحيث ان كنت تحد ان شاشتك بحجم 40 بوصة صغيرة جدًا على ان تكون في غرفة المعيشة في منزلك فشاومي قررت اصدار الشاشة بهذا الحجم. هذه الشاشة بدقة 8K. وتعمل بتقنية تسمى بالـmini-led وهي تقنية جديدة تأمل الشركات ان تحسن من حالة الشاشات من ناحية السطوع والتحكم بالألوان بشكل اكبر بدون اللجوء لتقنيات الـOLED الأغلى نوعًا ما. سنكتب بعض التفاصيل في هذا المقال

ماذا نعرف؟

اعلنت شاومي عن جهازي تلفاز جدد تحت اسم Mi Master

النسخة الأكبر من التلفازين بدقة 8k وبدعم 5G

الأجهزة متوفرة في الصين بسعر 7200 دولار تقريبًا

تلفاز Mi Master من شاومي

ان كنت تشعر ان شاشتك بحجم 40 بوصة صغيرة نسبيًا فشاومي اعلنت عن Mi Master TV او ايًا كان اسمه تلفاز بحجم 82 بوصة. يعمل بتقنية تسمى Mini-led تستعمل مجموعة كبيرة من اللمبات الصغيرة الـLED كإضائة للتلفاز. يعطيك هذا الأمر تحكمًا افضل في السطوع وفي مستويات التباين مما يعطيك 960 منطقة تحكم بالإضائة في التلفاز. هذا لإضائة افضل بكثير ولكن بإستهلاك طاقة اقل. رغم انه يستهلك 700 وات من الطاقة فاذا اشتريت التلفاز اجهز لفاتورة كهرباء كبيرة نسبيًا. الشاشة تدعم معدل تحديث 120Hz وبتقنية MEMC الخاصة بتحسين الحركة وتثبيتها بشكل جيد. تعمل الشاشة بمعالج من Novatek مع 4GB من ذاكرة الوصول العشوائي و256GB من ذاكرة التخزين الداخلي كما تحمل امكانية للإتصال بشبكات الجيل الخامس 5G وعن طريق كابلات الـEthernet واخيرًا بها مدخل HDMI 2.1. كل ذلك والشاشة بدقة 8K وانا اشاهد فيديوهات يوتيوب بدقة 360p. الشاشة عالية في كل المواصفات وفي السعر فسعرها في الصين يعادل 7200 دولار. اي 113500 جنيه مصري.

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اذا كنت ترى ان تلفاز شاومي غالي الثمن فهناك تلفاز آخر بدقة 4K وبنفس معدل التحديث العال الـ120Hz. هذا سيكون افضل لجهاز XBox Series X او PlayStation 5 على سبيل المثال. يعمل بمعالج من MediaTek بذاكرة داخلية 64GB و ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4GB التلفاز بدعم تقنية Dolby Vision ويأتي بسعر ارخص بكثير من التلفاز الأساسي فهو بسعر 1500 دولار تقريبًا اي ما يعادل 23600 جنيه مصري تقريبًا. هذه الأسعار داخل الصين لانعلم ان كانت شاومي تنوي اطلاق الأجهزة خارج الصين ام لا. لكن على العموم هذه هي الأجهزة الجديدة.

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