“إلغاء الضوضاء”.. ميزة جديدة في تطبيق “Google Meet”

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تطبيق غوغل مييت
كشفت الشركة العملاقة غوغل عن إضافة ميزة جديدة في تطبيق ”Google Meet“ للمحادثات المرئية على الهواتف، وهي ميزة إلغاء الضوضاء للهواتف العاملة بنظامي ”آي أو إس“ و“أندرويد“، بعد طرح الميزة لأجهزة سطح المكتب في يونيو.
وذكر موقع ”فاينانشيال اكسبريس“ أن ”غوغل“ قال في في بيان صدر يوم الإثنين، إن (Google Meet) سيكون قادرًا الآن على العمل دون وجود الضوضاء المزعجة في الخلفية لأجهزة ”آي أو اس“ و“اندرويد“.
وأضاف أن الميزة الجديد ستسمح فقط بمرور صوت المستخدم، كما سيتمكن مستخدمو التطبيق من التواصل دون الشعور بالقلق بشأن ضوضاء الخلفية التي تنتقل إلى الآخرين، حتى أصوات كتابة لوحة المفاتيح ، أو فتح وإغلاق الأبواب سيتم التخلص منها في مكالمات الفيديو باستخدام هذه الميزة.
وأوضح الموقع أنه بمساعدة مميزات الذكاء الاصطناعي المتضمنة في هذا التطبيق، ستكتشف الميزة الضوضاء الخلفية المزعجة في مكالمات الفيديو، كما ستتعرف غوغل على ضوضاء لوحة المفاتيح أو نباح الكلاب وغير ذلك من الأصوات التي قد توجد بالخلفية، ويمكن سماع صوت المستخدم وحده بسهولة.
وبحسب ”غوغل“، قد يستغرق الأمر من يوم إلى ثلاثة أيام قبل أن يصبح متاحًا، كما لن يتمكن جميع مستخدمي التطبيق من الوصول إلى هذه الميزة، نظرًا لأنها نقتصر على المشتركين في تطبيق ”جي سويت انتربرايز“ سواء للشركات أو التعليم. بالإضافة إلى ذلك، لن تتوفر الميزة في بعض البلدان بالوقت الحالي، لكن من المتوقع أن تصل إلى الجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.
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