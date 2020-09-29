لعبة Genshin Impact تصل الى أندرويد وiOS

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - سبتمبر - 2020 2:49 مساءً

بعد الإعلان عنها وإتاحتها للتسجيل المُسبق، وبعد أن تمت مقارنتها كثيرًا باللعبة الأخرى والغنية عن التعريف The Legend of Zelda: Breath of the Wild… أصبحتGenshin Impact متاحة لحملة أندرويد و iOS، ويبدو أن هذا الانتظار كان يستحق بالفعل، كونها إصدار مجاني للعب، وهي لعبة gacha.

وعبر الأسفل، يمكنك مشاهدة أحدث مقطع دعائي خاص بلعبة Genshin Impact، ومع ذلك، هو لا يشرح حقًا التفاصيل الفعلية، وهذا بالمناسبة سبب وجود برنامج تعليمي قسري في اللعبة من أجل شرح جميع أنظمة المختلفة.

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عمومًا، فيما يخص التعريف بالعنوان، فهو عبارة عن لعبة تقمص أدوار حيث تقوم بجمع الأبطال، ويمكنك الاحتفاظ بأربعة أبطال في فريقك، وبما أن العديد منهم يقدمون قوى مختلفة، فستحتاج إلى بناء فريق يحقق أفضل انتشار للضرر، على أن يمتلك أعداؤك نقاط ضعف أساسية، بالتالي سيتعين عليك استخدام فريقك بأفضل قدراته من أجل التغلب على خصومك.

وكما هو الحال مع Breath of the Wild، مع Genshin Impact ستتمكّن من التسلق والانزلاق، وكل ذلك مع ميكانيكا مرتبطة بمقياس القدرة على التحمل، والأهم من ذلك، أن اللعبة تُعدّ لعبة عالم مفتوح، لذا فهي توفر الكثير من المناطق لاستكشافها، جنبًا إلى جنب مع أبراج محصنة للإغارة، وأسرار يجب اكتشافها، وكل ذلك وأكثر بدون حركة أو قتال تلقائي، حيث عليك أن تلعب هذه اللعبة بالفعل.

ونظرًا لأن Genshin Impact هي لعبة RPG، فيمكنك توقع عدد كبير من الطرق لترقية طاقمك وأسلحتهم، ومثل معظم ألعاب الهواتف المجانية، هناك العديد من المجالات المختلفة لتعزيز شخصياتك، ولكن على الأقل القوائم التي تفعل فيها ذلك نظيفة وواضحة إلى حد ما، وكل ذلك في قصة ستختار أن تلعب دور الأخ أو الأخت، ويتم اختطاف الآخر، لتبدأ مهمة إنقاذهم، وستلتقي على الفور بشخصية شبيهة بالأنمي “مرشدك” تكرر اسمها باستمرار أثناء التحدث إليك، وذلك بحسب “عالم التقنية”.