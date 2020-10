تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق الإصدار التجريبي من واجهة One UI 3.0 قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت العملاق الكوري اليوم على خططها لإطلاق تحديث واجهة One UI 3.0 الذي يرتكز على نظام تشغيل Android 11 قريباً لسلسلة هواتف Galaxy S20.

تستعد سامسونج لدفع الإصدار الجديد من واجهة One UI قريباً لمستخدمي سلسلة هواتف Galaxy S20، حيث من المقرر أن يتوفر قريباً الإصدار التجريبي الأول من تحديث واجهة One UI 3.0 لكلاً من هواتف Galaxy S20 و S20 Plus وأيضاً Galaxy S20 Ultra.

بدأت شركة سامسونج بالفعل في معاينة الإصدار الجديد من واجهة One UI 3.0 داخل الشركة، إستعداداً لإطلاق التحديث الجديد للمعاينة في نطاق أكبر خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يتوفر الإصدار التجريبي One UI 3.0 في البداية لمستخدمي هواتف Galaxy S20، كما سيتاح لمن يرغب في تجربة الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم التسجيل عبر صفحة Samsung Members، على أن يتوفر الإصدار التجريبي في سوق كوريا في البداية، ومن ثم سيتوفر في سوق الولايات المتحدة وأوروبا.

أيضاً من المتوقع أن يتوفر الإصدار التجريبي من One UI 3.0 لاحقاً لمستخدمي سلسلة هواتف Galaxy Note20، حيث تجلب سامسونح مجموعة من التحسينات في الواجهة وتجربة جديدة للتنقل والإيماءات في الواجهة، كما تم إضافة تحسينات على معايير الحماية وأذونات الوصول، أيضاً يأتي التحديث بميزة تسجيل محتوى الشاشة، والتحكم بكفاءة أعلى في الأجهزة الذكية، وفقاعات المحادثات.

المصدر

