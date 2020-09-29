تكنولوجيا: Oppo تحدد يوم 6 من أكتوبر للإعلان عن هاتف Oppo A93

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت Oppo إعلان تشويقي جديد تكشف من خلاله عن موعد كشف النقاب عن هاتف Oppo A93، الذي ينطلق رسمياً في حدث يعقد في 6 من أكتوبر المقبل.

أوضح إعلان Oppo A93 التشويقي الذي نشر عبر شركة Oppo في ماليزيا ملامح تصميم الهاتف، والمواصفات الرئيسية لهذا الإصدار، والذي يأتي بنفس تصميم Oppo F17 Pro وينطلق بعلامة تجارية جديدة للأسواق.

ويؤكد الملصق الإعلاني على أن هاتف Oppo A93 يأتي بكاميرة أمامية مزدوجة بحجم صغير في الجانب الأيسر من الشاشة، بينما تتضمن الكاميرة الخلفية إعدادات رباعية في تصميم مربع لوحدة الكاميرة.

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كما كشف الإعلان التشويقي عن أن الهاتف يأتي بسماكة 7.48مم كما في هاتف Reno 4 Lite، أيضاً ينطلق الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما تؤكد الصور على اللون الأبيض المتدرج للهاتف.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Oppo A93 بشاشة AMOLED بحجم 6.4 إنش، ورقاقة معالج Helio P95، كما يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع من شاحن 30W VOOC 4.0، أيضاً يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يأتي الهاتف بواجهة ColorOS 7.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

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