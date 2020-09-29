شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 60% من الأمريكيين يرغبون فى التوقف عن استخدام النقود الورقية خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع حديث لرأى أن أكثر من نصف الأمريكيين يرغبون فى تخلى الولايات المتحدة عن العملات الورقية، والانتقال إلى أنظمة الدفع غير النقدية، إذ وجد البحث أن 58 بالمئة من المشاركين يخططون لإجراء هذا التحول بمجرد انتهاء جائحة فيروس كورونا التاجى، كما أكد واحدًا من كل ثلاثة أشخاص أنهم لا يستخدمون العملات الورقية بسبب المخاوف الصحية.

إلى جانب الحد من انتشار الفيروس، أشار 77 فى المئة من المشاركين بالاستطلاع أنهم يفضلون ببساطة الدفع ببطاقة ائتمان أو بطاقة خصم على النقد - وقال 55 فى المئة إنهم استخدموا هذه الطريقة بإحدى المدفوعات فى عملية الشراء الأخيرة.

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استطلعت الدراسة، التى أجراها اتحاد الائتمان ترافيس (TCU) ، آراء أكثر من 2000 أمريكى لمعرفة عدد الأشخاص الذين يحملون نقودًا ولماذا يختار الآخرون بطاقات الائتمان، وكان من بين أولئك الذين فضلوا النقود الورقية، قال أكثر من نصفهم إنهم أحبوا الخصوصية والأمان التى توفره، بينما قال 14 فى المئة فقط إنهم يحبون المال لأنه جعلهم يحافظون أكثر على الميزانية.

عندما يكون لدى الأمريكيين نقود فى متناول اليد، وفقًا لـ TCU، فإنهم يحملون فى المتوسط ​​46 دولارًا، ففى حين أن الراحة والأمان كان أهم أسباب تحول الأمريكيين بشكل عام إلى الدفع الرقمى، فقد دفع فيروس كورونا مؤخرًا الكثيرين إلى إعادة التقييم باستخدام العملات المعدنية.

كما أكد نصف الأشخاص الذين شاركوا بالاستطلاع أنهم يستخدمون نقودًا أقل مما كانوا عليه قبل انتشار الوباء، ولا يعتقد 60 بالمئة أنهم سيعودوا إلى استخدامها بانتظام عندما ينتهي.