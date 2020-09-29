شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: برمجية فدية خبيثة وراء انقطاع الإنترنت عن سلسلة مستشفيات أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع TechCrunch الأمريكى أن شركة يونيفرسال هيلث سيرفيسيز "UHS ، إحدى أكبر السلاسل الطبية فى الولايات المتحدة، قد تعرضت لهجوم من برمجيات الفدية على ما يبدو، حيث بدأت منشآت UHS فى كاليفورنيا وفلوريدا ونورث داكوتا وأريزونا ومواقع أخرى فى ملاحظة المشكلات فى وقت مبكر يوم الأحد الماضى، حيث أبلغت بعض المواقع عن توقف أجهزة كمبيوتر وأنظمة الهاتف عن العمل.

وكان على بعض مستشفيات UHS استخدام القلم والورق لتقديم معلومات المريض نتيجة لذلك، وفقًا لـ NBC News، وقال نظام المستشفيات، الذى يضم أكثر من 400 موقع فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فى بيان اليوم أن شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة به عبر العديد من المرافق كانت غير متصلة بالإنترنت "بسبب مشكلة تتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات"، وبحسب البيان، لا يبدو أنه تم اختراق أى بيانات خاصة بالمرضى أو الموظفين، ولم يذكر البيان البرامج الضارة أو برامج الفدية.

وجاء فى البيان: "إننا ننفذ بروتوكولات أمنية مكثفة لتكنولوجيا المعلومات ونعمل بجد مع شركائنا فى أمن تكنولوجيا المعلومات لاستعادة عمليات تكنولوجيا المعلومات فى أسرع وقت ممكن"، وأضاف: "فى غضون ذلك، تستخدم منشآتنا عمليات النسخ الاحتياطى الراسخة بما فى ذلك طرق التوثيق غير المتصلة بالإنترنت."

وتعد المستشفيات أهدافًا متكررة للهجمات الإلكترونية، وغالبًا ما تكون أنظمة الرعاية الصحية غير مستعدة بشكل كافٍ، وفى وقت سابق من هذا الشهر، توفيت امرأة خلال هجوم فدية على مستشفى جامعة دوسلدورف فى ألمانيا عندما كان لا بد من نقلها إلى منشأة أخرى"، ويُعتقد أن هذا الحادث هو أول وفاة مريض على الإطلاق بسبب هجوم إلكترونى على منشأة للرعاية الصحية.