سعر ومواصفات Oppo Reno 4 Pro – مميزات وعيوب اوبو رينو 4 برو

Oppo Reno 4 Pro هاتف جيد بسعر مرتفع جدًا. بهذ السعر الهاتف خارج قائمة ترشيحاتي لأن Reno 4 Pro يقدم مواصفات فئة 5000 و 6000 جنيه في فئة 9000 جنيه. الهاتف غالي فعلًا. بهذا السعر يمكنك الحصول على Galaxy S10 lite او Galaxy Note 10 lite او حتى OnePlus 7T وهم افضل بكثير من هاتف اوبو. هذا من رأيي لأن تسعير الجهاز فعلًا مرتفع جدًا

بسعر 9000 جنيه يقدم Oppo Reno 4 Pro معالج Qualcomm snapdragon 720G مع 4 كاميرات خلفية تقليدية جدًا و بطارية صغيرة بالنسبة لأرقام 2020 فهي بسعة 4000mah فقط. هناك ميزتين فقط هما معدل التحديث العال بسرعة 90Hz وسرعة الشحن بقدرة 65Watt غير ذلك فلا شئ مميز في الهاتف. لذلك Reno 4 Pro خارج ترشيحي والنسخة الأقل منه تعد كقيمة افضل