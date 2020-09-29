شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير بوكالة ناسا: مكان تسرب الهواء فى القطاع الأمريكى ما زال مجهولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ خبير مركز إدارة الطيران فى هيوستن، قائد المحطة الفضائية الدولية عن عدم اكتشاف مكان تسرب الهواء فى القطاع الأمريكى من المحطة بحسب ناسا، وقال الخبير: "يبدو القطاع الأمريكى جيدا" وذلك ردا على سؤال كريستوفور كيسيدى قائد المحطة، فى أى وحدة من المحطة اكتشف مكان تسرب الهواء بعد يومين على عزل طاقم المحطة فى القطاع الروسي.

وقد اكتشف تسرب الهواء من المحطة الفضائية الدولية أول مرة فى سبتمبر عام 2019، وإلى الآن لم يتم اكتشاف المكان الذى يتسرب منه الهواء، على الرغم من ازدياد معدل تسربه إلى 1.4 كلجم فى اليوم.

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ونوهت "ناسا" إلى أن القليل من الهواء يتسرب بشكل دائم مع مرور الوقت، ما يتطلب إعادة الضغط الطبيعى (فى المحطة) من خزانات النيتروجين والأكسجين التى يتم إرسالها أثناء مهمات الشحن.

وتسبب تسرب الهواء على محطة الفضاء الدولية فى إجبار رواد الفضاء على قضاء عطلة نهاية الأسبوع فى الجزء الروسى من المحطة بينما تبحث ناسا المصدر، فسيقضى ثلاثة رواد فضاء عطلة نهاية الأسبوع فى القسم الروسى من محطة الفضاء الدولية بعد اكتشاف تسرب فى مكان ما دون تحديد السبب.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنهم أثناء تواجدهم فى القسم الروسى، سيغلق أفراد الطاقم جميع البوابات الموجودة فى المحطة، مما يسمح للخبراء العاملين فى الأرض بمراقبة مستويات ضغط الهواء والعثور على مصدر التسرب.