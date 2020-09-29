شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تخطط لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين على القمر بحلول 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الوكالة اليابانية للدراسات الجوية والفضائية عن نيتها بإنشاء مصنع على القمر لإنتاج الوقود الهيدروجيني بحلول عام 2035، حسبما أفادت يوم 28 سبتمبر وكالة Kyodo اليابانية للأنباء، وأوضحت أن المصنع يتوقع أن ينشأ فى منطقة القطب الجنوبى للقمر التى يفترض أن تحتوى على احتياطيات الجليد المائى الذى سيستخرج منه ماء الشرب وكذلك الأوكسجين والهيدروجين.

ويمكن استخدام الهيدروجين أيضا كوقود فى روفرات تسير على سطح القمر، وكذلك فى صواريخ تنقل البشر والحمولة المفيدة من مدار القمر إلى سطحه ذهابا وإيابا، وأظهرت الحسابات الأولية أن ذلك سيتطلب كمية ماء تتراوح بين 21 و37 طنا.

وقالت الوكالة الفضائية اليابانية إن الغاية من إنشاء المصنع هى التخفيض من النفقات اللازمة لنقل الوقود من الأرض إلى القمر، وعلاوة على ذلك فإن تحقيق المشروع سيسمح بتسريع عملية استصلاح القمر.

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يذكر أن اليابان أعلنت العام الماضى عن قرارها بالانضمام إلى البرنامج القمرى لـ ناسا ووقعت معها اتفاقية التعاون فى مجال دراسة القمر، والمقصود بالأمر هو التعاون فى مجال نقل الأجهزة والمعدات إلى القمر وتبادل المعلومات عن خصوصيات سطح القمر والتصميم المشترك للروفر القمرى وإرسال رواد الفضاء اليابانيين إلى القم، إذ تهدف اليابان إلى إرسال رواد فضاء إلى القمر فى النصف الأخير من القرن الـ21.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن كويتشى هاجيودا وزير التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا اليابانى وجيم بريدنستين مدير إدارة الطيران والفضاء الأمريكية وقعا إعلان الاستكشاف المشترك خلال اجتماع افتراضي.

وقال مسئولو الوزارة إن الجانبين سيناقشان تفاصيل مثل عدد رواد الفضاء اليابانيين وأنشطتهم على سطح القمر، ومن جانبها، قالت ناسا فى بيان إن الوثيقة تصف التعاون المخطط لبرنامج أرتميس التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية، بما فى ذلك المساهمات اليابانية فى المنصة واستكشاف سطح القمر.