تكنولوجيا: تحديث Android 12 يأتي بتجربة أفضل في إستخدام متاجر تطبيقات خارجية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت عملاق البحث في تصريحات مؤخراً على أن تحديث Android 12 القادم سيأتي بتجربة أكثر سلاسة في إستخدام المتاجر الخارجية للتطبيقات.

بدأت شركة جوجل في تحديد التغييرات الجديدة في سياستها مع المطوريين، كما جاء إعلان عملاق البحث اليوم عن خططها في تحديث Android 12 للرد على المخاوف التي تثير الكثير من الجدل حول أنظمة الدفع البديلة في التطبيقات أو الشركات التي انتقلت مؤخراً للعمل على شبكة الإنترنت نتيجة لإنتشار COVID-19.

يتاح لمستخدمي هواتف الأندوريد بالفعل تثبيت التطبيقات من متاجر خارجية، ومن بينها متجر سامسونج للتطبيقات على سبيل المثال، وفي إستجابة من جوجل لتساؤلات سجلت عبر مطوري التطبيقات، أكدت الشركة على أن تحديث Android 12 يأتي العام المقبل بتجربة أكثر سلاسة في إستخدام متاجر التطبيقات الخاصة بجهات خارجية.

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من جانب أخر تستمر جوجل في إحكام قبضتها على المدفوعات داخل التطبيقات في متجر Play، حيث أكدت جوجل على أن كافة المنتجات المعروضة داخل التطبيقات سيلتزم مطوريها بنظام جوجل للدفع، كما سيتم مطالبة التطبيقات التي تعرض منتجات رقمية بإضافة نظام الدفع الخاص بجوجل بحلول 30 من سبتمبر 2021.

ولقد واجهت شركة Epic Games بعض العقبات مؤخراً بالفعل بعد إضافة نظام دفع خاص في لعبة Fortnite، حيث تم إزالة اللعبة من متجر بلاي في أغسطس بعد إضافة طريقة الدفع الجديدة ورفض الشركة تنفيذ لوائح جوجل، لتتوفر اللعبة الآن فقط عبر الموقع الرسمي، وبعض المتاجر الخارجية.

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