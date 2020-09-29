تكنولوجيا: Dell تعلن رسمياً عن جهاز XPS 13 بمعالجات Tiger Lake وسعر يبدأ من 999 دولار

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Dell عن إصدارها الجديد من جهاز XPS 13 الذي ينطلق بمعالجات Tiger Lake، وThunderbolt 4، وWi-Fi 6 مع سعر يبدأ من 999 دولار.
قامت شركة Dell بإعادة تصميم جهاز XPS 13 المتحول 2 في 1 بإطارات نحيفة جداً، والتي تتوافق بشكل جيد مع النموذج المميز بشاشة لا تدعم خاصية اللمس، كما تقدم Dell في هذا الإصدار مجموعة من التقنيات الحديثة التي تدعم الجهاز للمنافسة بقوة في الأسواق.
يدعم جهاز XPS 13 المتحول 2 في 1 هذ العام معالجات إنتل Tiger Lake الذي يعمل على تحسين آداء الجهاز بشكل ملحوظ، وكرت شاشة Xe، كما تجلب الشركة معايير منافذ Thunderbolt 4 في هذا الإصدار لدعم المستخدم بآداء أفضل، ويدعم هذا الإصدار الإتصال بتقنية Wi-Fi 6.
ومن المقرر أن تعمل معالجات إنتل Tiger Lake على زيادة آداء جهاز XPS 13 بنسبة 20%، كما أن المعالجات الجديدة توفر إستهلاك طاقة البطارية إلى حد ما، أيضاً يقدم Dell XPS 13 ذاكرة عشوائية LPDDR4x بسرعة 4267MHz، وهي ترقية أخرى للإصدار السابق الذي جاء بذاكرة عشوائية 3733MHz.
سعر Dell XPS 13
تبدأ Dell في إطلاق جهاز XPS 13 المتحول 2 في 1 للأسواق في 30 من سبتمبر، على أن يبدأ سعر الجهاز من 999 دولار أو 1249 دولار، ومن المتوقع أن يتوفر الجهاز عبر موقع Dell.com، أو متجر أمازون من بين منافذ أخرى للبيع.
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