نظام Android 12 سيسهل تثبيت التطبيقات من متاجر الطرف الثالث وسيسزيد صعوبة تجنب المطورين لرسومها البالغة 30%

فاطمة أيت طالب - دبي - ستُطلق شركة جوجل نظام Android 12 في وقت ما من العام المقبل وتقول الشركة أنها ستسهل على مستخدمي الأندرويد تثبيت برامج جديدة من خلال متاجر التطبيقات التابعة لأطراف ثالثة على أجهزتهم. قالت جوجل إنها تجري هذه التغييرات إستجابة لتعليقات المطورين، ووعدت بنشر مزيد من التفاصيل في المستقبل.

كجزء من نفس المنشور، أوضحت شركة جوجل أيضًا موقفها من نظام الشراء داخل التطبيق. تقول الشركة أنها ستطلب من جميع المطورين الذين يقدمون سلعًا رقمية من خلال تطبيقاتهم معالجة عمليات الدفع بإستخدام نظام الدفع المُعتمد في متجر Google Play Store. أمام المطورين حتى 30 سبتمبر 2021 لجعل تطبيقاتهم متوافقة مع سياسة الدفع المحدثة للشركة.

تشير جوجل إلى أن السياسة الجديدة ستؤثر فقط على ثلاثة في المئة على الأكثر من المطورين الذين لديهم تطبيقات على متجر Google Play Store. ومن هذه الثلاثة في المئة، تقول إن ما يقرب من 97 في المئة يستخدمون بالفعل نظام الدفع المُعتمد في متجر Google Play Store للسماح للأشخاص بالدفع مقابل شراء العناصر داخل التطبيقات. لكن تشكل شركات مثل Netflix و Spotify أقل من واحد في المئة من مطوري Google Play Store. إنهم يتجاوزون هذا المطلب حاليًا من خلال مطالبة عملائهم بالدفع مقابل الاشتراكات مباشرةً. سيؤدي تغيير السياسة بشكل فعال إلى إجبار هذه الشركات على دفع رسوم جوجل البالغة 30 في المئة على عمليات الشراء داخل التطبيقات.

يكاد يكون من المؤكد أن توضيح السياسة يأتي ردًا على إزالة لعبة Fortnite مؤخرًا من متجر Google Play Store. في شهر أغسطس، أضافت شركة Epic Games نظام الدفع الخاص بها على إصدارات iOS و Android من اللعبة مما سمح لها بالإحتفاظ بكامل عائدات اللعبة من متجري App Store و Google Play من دون إقتطاع 30 في المئة من تلك العائدات . في الواقع، ذكرت جوجل صراحة لعبة Fortnite أثناء الحديث عن مدى إنفتاح متجر Google Play Store بحيث قالت : “حتى لو لم يتفق المطور وجوجل على شروط العمل، لا يزال بإمكان المطور توزيع تطبيقاته على نظام الأندرويد “.