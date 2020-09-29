شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "مايكروسوفت" تعلن انقطاع بعض خدماتها عن ملايين المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة (مايكروسوفت) الأمريكية أن عطلا تسبب في وقف بعض خدمات الشركة عالميا، مؤكدا أنها تحقق في انقطاع الخدمة الذي أدى إلى تعطيل خدمات أوفس وآوتلوك وتيمز، وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن شركة مايكروسوفت أبلغت عن مشاكل في المصادقة لخدماتها السحابية، مما يعني أن المستخدمين واجهوا مشكلات في تسجيل الدخول إلى الخدمات عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن من سجلوا الدخول سابقا في برنامج أوفس 365 لا يزالون قادرين على الاستمرار في استخدام الخدمة.

يذكر أنه بسبب قيود جائحة كورونا، كالعزل وحظر التجول وغيرها، وانتشار العمل والدراسة عن بعد، اعتمد المستخدمون على خدمات مثل تيمز لحضور الاجتماعات، أو المشاركة في الحصص التعليمية.

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